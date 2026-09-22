Así es la joyería Yanes, la encargada del nuevo peritaje a las joyas de Zapatero y una de las favoritas de Letizia

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha encargado a la Joyería Yanes la elaboración de un nuevo informe pericial gemológico sobre las joyas intervenidas en mayo por la UDEF en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, situado en la calle Ferraz de Madrid, el pasado 19 de mayo. La resolución llega después de que una primera tasación, realizada por Ansorena con la colaboración del Instituto Gemológico Español, situara el valor del lote en 1.323.915 euros, cifra que el juez considera solo un "análisis preliminar".

Según un comunicado del Poder Judicial, en el auto en el que acuerda el informe pericial, el juez Calama precisa que los gemólogos y tasadores de la Joyería Yanes deberán pronunciarse sobre distintos extremos de las piezas de joyería. Entre ellos, la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos mediante análisis espectrográfico y de pureza, la antigüedad aproximada y su valor de reposición actual y del conjunto del lote.

Del mismo modo, el instructor comunica a la defensa del expresidente del Gobierno que, en el plazo de tres días, puede aportar toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas. La resolución acuerda dar traslado a la Joyería Yanes de los seis dictámenes gemológicos realizados por el Instituto Gemológico Español el pasado mes de junio sobre las piezas de joyería incautadas.

Yanes: historia de la joyería en España

En 1881, Claudio Yanes, natural de Malpica de Tajo (Toledo), abrió su primera joyería en la madrileña calle del Carmen. La inspiración de la firma está unida al arte español, cuando su fundador decidió fundar el negocio fascinado por el descubrimiento del tesoro visigodo de Guarrazar en su pueblo natal. De ese impacto histórico nació su icónica colección Malpica, que junto a la colección Alhambra, asentó su identidad.

La reina Letizia con pendientes de Yanes

Su prestigio llegaría cuando en 1906, Yanes fue la encargada de confeccionar las joyas de los invitados a la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, lo que generó numerosos encargos a la firma convirtiéndose en una de las joyerías más solicitadas de la época. Desde entonces, Yanes mantiene un vínculo estrecho con la Casa Real convirtiéndose en proveedora habitual.

En los años 70 recibió el encargo de reproducir piezas de la Colección de Plata del Palacio Real de Madrid, perteneciente a Patrimonio Nacional o la colección Alhambra. En la actualidad es habitual ver a la reina Letizia como la reina Sofía luciendo piezas de la marca en actos oficiales, además de encargarles arreglos y limpieza de piezas.

Letizia en la boda de Federico y Mary de Dinamarca con pendientes 'chandelier' de Yanes

En la actualidad, la quinta generación de la familia, Cristina, Juan y Luis Yanes son quienes ostentan la continuidad generacional de la marca con su buque insignia en la calle Goya del barrio de Salamanca. Cristina Yanes es también presidenta de la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros. En su web se presentan como "toda una referencia en piezas de diamantes, oro blanco y piedras preciosas, así como en joyas de compromiso".

Antes de que el juez del caso Plus Ultra encargase a Yanes el informe pericial gemológico y joyero de las piezas incautadas, Juan Yanes ya había analizado dichas piezas en el programa Más Vale Tarde de La Sexta, donde apuntó a que las joyas eran "auténticas" y podrían valorarse en "un par de millones de euros", diferenciando dos lotes distintos: "De uno, pueden ser familiares. Luego hay cuatro o seis piezas de un valor aparentemente incalculable".