Así ha sido el último adiós a Astrid de Noruega: de la presencia de Mette-Marit a la ausencia de sus hijos

La princesa Astrid, hermana mayor del rey Harald V, fue despedida este miércoles 23 de septiembre en la iglesia de Ris, en Oslo, la parroquia a la que pertenecía. Falleció el pasado 11 de septiembre a los 94 años, apenas dos días después del funeral de su hermano el rey Harald V —fallecido el 28 de agosto—, lo que ha supuesto un segundo golpe muy duro para la Casa Real Noruega en poco más de dos semanas.

La reina Mette-Marit acompañada de la princesa Ingrid Alexandra

A las 13:00 horas, el féretro de la princesa Astrid ha entrado en la iglesia de Ris portado por sus cinco hijos: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian Ferner, así como por su sobrino, el rey Haakon VIII. El ataúd estaba cubierto por la bandera nacional noruega.

El rey Haakon y los cinco hijos de la princesa Astrid han trasladado el féretro al altar

Una ceremonia que ha estado presidida por los reyes Haakon y Mette-Marit, quienes han llegado al templo acompañados de la princesa Ingrid Alexandra y la reina Sonia. También han estado la princesa Marta Luisa, acompañada de su marido Durek Verrett y sus tres hijas: Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallullah Behn. En esta ocasión no ha estado el príncipe Sverre Magnus, que inició el lunes sus estudios universitarios en el Forward College de Lisboa, el mismo centro en el que estudió el año pasado la infanta Sofía. Marius Borg, el hijo mayor de la reina Mette-Marit, tampoco estuvo presente, ya que se encuentra en arresto domiciliario en el palacio de Skaugum. Ambos, pese a su ausencia, quisieron estar representados en la corona de flores familiar colocada junto al ataúd.

En el féretro, que ha estado custodiado por la Guardia Real, los cinco hijos de la princesa, junto a sus nietos y bisnietos, depositaron rosas rojas.

La ceremonia ha estado oficiada por la obispa de Oslo, Sunniva Gylver, y el párroco Paul Erik Wirgenes. Asimismo, la cantante Sissel Kyrkjebø interpretó varios momentos musicales.

La princesa Marta Luisa y su marido, el chamán Durek Verrett

Jens Stoltenberg, ministro de Finanzas, hizo un emocionante discurso durante la ceremonia sobre la importancia que Astrid de Noruega tuvo en su hermano Harald: "La princesa Astrid era la hermana mayor del rey Harald. Él era su hermano pequeño. Y uno es hermano pequeño toda la vida. Ella estuvo presente cuando él nació y cuando murió. Astrid cuidó de Harald".

La princesa Astrid será enterrada junto a su marido, Johan Martin Ferner, cerca de la iglesia de Ris. La princesa había ejercido de primera dama de Noruega durante 14 años tras la muerte de su madre, la princesa Martha, en 1954, hasta que el por entonces príncipe Harald se casó con Sonia Haraldsen en 1968.