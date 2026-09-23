La Reina Letizia da una nueva vida a su traje clásico con una blusa de volantes en Bruselas

La reina Letizia ha recuperado uno de sus trajes en tono marfil para su visita a Bruselas, donde este miércoles ha presidido el acto central del Día Mundial de la Investigación del Cáncer 2026. La Reina ha dado un nuevo aire al conjunto al combinarlo con una llamativa blusa en color coral y detalles de volantes.

La soberana se ha desplazado hasta la sede de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer (EORTC) con motivo de esta jornada, que este año coincide además con el décimo aniversario de la Declaración Mundial por la Investigación en Cáncer. Letizia ha participado en el encuentro en su condición de presidenta de honor con carácter permanente de la Asociación Española contra el Cáncer y de su Fundación Científica.

Para la ocasión, la Reina ha apostado por un estilismo de líneas clásicas al que ha incorporado una nota de color. El conjunto está formado por una americana y un pantalón en tono beige arena. La chaqueta presenta solapas de pico, cierre de un solo botón y una estructura que marca la silueta, mientras que el pantalón, de tiro alto y pernera recta, mantiene una línea limpia.

Look de la Reina | Fuente: @CasaReal

No es la primera vez que doña Letizia luce este traje. La Reina ya lo llevó el pasado 8 de abril durante su asistencia a la Cámara de Comercio con motivo del décimo aniversario del programa Talento Joven y Talento Joven Movilidad. En aquella ocasión, lo combinó con una blusa estampada de diferentes colores y unos zapatos Mary Jane en tono caramelo.

Una blusa coral que cambia por completo el conjunto

La principal novedad del estilismo elegido en Bruselas se encuentra bajo la americana. Letizia ha optado por una blusa en un intenso tono rojo anaranjado, cercano al coral, que rompe con la sobriedad del traje y aporta luminosidad al conjunto.

La Reina asiste en Bruselas al acto internacional del "Día Mundial de la Investigación del Cáncer (WCRD)" 2026. El lema de este año, «Avanzando juntos en la investigación del cáncer», se centra en el papel fundamental de los pacientes en el proceso de investigación.… pic.twitter.com/LUYaWWACok — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 23, 2026

La prenda destaca especialmente por sus volantes. El escote está recorrido por varias capas de chorreras circulares que crean un efecto de cascada, un detalle que también aparece, aunque en menor tamaño, en los puños de las mangas.

Este tipo de adorno recupera una estética vinculada a las antiguas chorreras y a los cuellos de inspiración histórica, una tendencia que también ha aparecido en las últimas propuestas de grandes firmas de moda. La Reina la incorpora en una versión más actual, dejando que los volantes sean el elemento protagonista bajo la chaqueta.