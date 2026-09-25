Letizia recupera su traje más favorecedor para inaugurar el curso académico de FP en Talavera

La reina Letizia ha viajado este viernes 25 de septiembre a Talavera de la Reina (Toledo) para presidir el acto oficial de apertura del nuevo Curso Escolar de Formación Profesional 2026/2027 en el IES Ribera del Tajo. El alumnado de FP sigue creciendo este curso escolar 2026/2027, con una subida del 3,1%, hasta los 1.248.046 alumnos. En términos absolutos son 36.984 estudiantes más que el curso pasado.

Fiel a su estilo funcional, elegante y adaptado al ámbito académico, donde ha compartido jornada con docentes y alumnos, la Reina ha vuelto a apostar por una de las fórmulas que mejor le funcionan en este tipo de actos: el traje de chaqueta de dos piezas.

Para esta ocasión ha recuperado de su armario uno de sus trajes sastre más favorecedores. Se trata de un conjunto de la firma Hugo Boss, compuesto por una chaqueta de solapas clásicas y corte entallado, con doble bolsillo en el lateral derecho y pantalón con pinzas tipo pitillo en color coral, que estrenó en abril de 2024, durante la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2023 en el Parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Lo volvimos a ver en el verano de 2025 para un encuentro en las instalaciones de Aecid, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Al igual que en las anteriores ocasiones, la reina Letizia ha querido combinarlo de la misma forma: con una blusa blanca de escote drapeado y fruncido de Hugo Boss y salones de tacón sensato destalonados en tono beige. En cuanto a los complementos, ha lucido los pendientes con forma de gota de agua, de Pdpaola, que estrenó en Dinamarca en 2023 y ha vuelto a lucir sus dos anillos favoritos, el de Karen Hallam con forma ovalada y el de Coreterno, que vuelve a lucir conjuntamente desde hace unas semanas.