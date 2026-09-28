Felipe VI condecora a Emmanuel y Brigitte Macron con la orden de Isabel la Católica con motivo de su visita de Estado

Don Felipe y Doña Letizia reciben mañana martes, 29 de septiembre, la visita de Estado del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y la primera dama, Brigitte, a España.

Con motivo de esta visita, Felipe VI, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha decidido otorgar el Collar de la Orden de Isabel la Católica, tal y como publica el BOE de este lunes, 28 de septiembre. Además del líder galo, se otorga la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a su esposa, Brigitte Macron, y al ministro de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot. Asimismo, se ha concedido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a otros miembros del gabinete francés, entre los que destacan el ministro del Interior, Laurent Núñez; la responsable de Cultura, Catherine Pégard, y el titular de Transportes, Philippe Tabarot.

Los Reyes Federico y Mary con la Orden de Isabel la Católica

Se trata de la primera visita de Estado de un líder francés desde 2009, fecha en la que acudió Nicolas Sarkozy acompañado de su esposa Carla Bruni. La visita de Macron llega pocos meses antes de que concluya su segundo y último mandato, con el objetivo de subrayar la solidez de los lazos en numerosos ámbitos y la convergencia existente entre ambos países en el plano europeo.

La agenda oficial incluye un recibimiento con honores en el Palacio Real por parte de los Reyes, seguido de una cena de gala, donde está previsto que el matrimonio Macron luzca las condecoraciones que les han sido otorgadas en el día de hoy. El dirigente francés, además, mantendrá encuentros clave tanto con el Rey como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar asuntos estratégicos que afectan al panorama de la política continental.

Uno de los temas de fondo será el Tratado de Amistad, firmado a principios de 2023 en Barcelona, que aún no ha entrado en vigor, y que se espera quede ratificado de forma definitiva en breve, según trasladan desde el Elíseo, así como la crisis de Ceuta. Desde el Elíseo recuerdan que Macron se apresuró a expresar su respaldo a España tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio y que Francia fue uno de los países que no suscribió la carta de 22 líderes en la que se cuestionaba la política migratoria española.

Durante la estancia, se espera la rúbrica de diversas declaraciones conjuntas centradas en energía y seguridad frente al narcotráfico. Además, Macron participará en un acto en la Universidad Complutense de Madrid para debatir sobre los riesgos de las redes sociales para los jóvenes, y visitará el Centro de Satélites de la Unión Europea con el fin de poner en valor la soberanía espacial europea y la defensa común.

Qué es el Collar de la Orden de Isabel la Católica que va a recibir Macron

Nicolas Sarkozy recibió el Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III en abril de 2009, justo antes de su llegada oficial a Madrid. Es la más alta condecoración civil que otorga el Reino de España para premiar los servicios eminentes prestados a la nación.

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni con la Orden de Carlos III

También se puede conceder a extranjeros que hayan prestado "extraordinarios y meritorios servicios a España, o bien por cortesía y reciprocidad a altos dignatarios de otras naciones", motivo por el cual el Collar ha sido entregado a miembros de otras casas reales o a jefes de Estado y de Gobierno de otros países.

Por su parte, Macron recibirá la Orden de Isabel la Católica, que fue instituida por Fernando VII el 14 de marzo de 1815, con la denominación de Real Orden Americana de Isabel la Católica. Tiene por objeto "premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional".

Felipe VI es el Gran Maestre de la Orden de Isabel la Católica, por lo que todas las condecoraciones de esta Orden son conferidas en su nombre.