Leah Isadora Behn, nieta del rey Harald, conquista la pista de 'Bailando con las estrellas' con un homenaje a su abuelo

La realeza noruega vuelve a romper moldes. Leah Isadora Behn, segunda hija de la princesa Marta Luisa de Noruega y del fallecido escritor Ari Behn, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la nueva edición de Skal vi danse (la adaptación noruega del popular concurso de televisión Bailando con las estrellas).

La nieta del recientemente fallecido Harald V de Noruega ha decidido dar el salto al formato de entretenimiento con mayor audiencia del país nórdico. Aunque Leah Isadora no ostenta el título de princesa ni ejerce funciones oficiales en la Casa Real, su participación ha generado un enorme revuelo mediático y una gran expectación entre los seguidores de la realeza y el gran público. De la mano del profesional Andreas Holst Hiim, de 20 años, la pareja debutó el pasado sábado en el programa de TV 2, consiguiendo 24 puntos.

Leah Isadora anunció su participación en agosto en Instagram con la palabra "surprise" y un vestido de gala azul claro. Su madre y el chamán Durek Verrett la apoyaron en los comentarios. Marta Luisa escribió que sería "muy divertido", y Durek se declaró orgulloso de ella. Ambos se encontraban en el plató del programa, muy emocionados, junto a las dos hermanas de Leah, Maud Angelica y Emma Tallullah, que no dudaron en animar a su hermana con una pancarta.

Conocida por su exitosa faceta como influencer y creadora de contenido de belleza —trabajo por el cual ha ganado varios premios en su país—, la joven de 21 años afronta este reto televisivo con entusiasmo. Según declaró en las semanas previas al estreno, participar en el programa representa "un desafío totalmente fuera de su zona de confort", pero también una oportunidad para mostrar una faceta más personal y espontánea.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett

La presentadora del programa, Helene Olafsen recordó al rey Harald antes de su baile, y la propia Leah habló de ello en directo. Dijo que las últimas semanas habían sido muy especiales y que sentía muchos ojos puestos en ella y en su familia. Recordó también que perdió a su padre a los 14 años.

Tras la actuación, Leah agradeció el cariño recibido en redes. Escribió que había sido "absolutamente mágico" bailar en la pista y que estaba muy agradecida de poder continuar el viaje. Marta Luisa le respondió que estaba orgullosa de los dos y muy impresionada por todo lo que consigue.

La incursión de Leah Isadora en la televisión no es un hecho aislado, ya que varios royals han probado suerte en este formato a lo largo de los años, como Manuel Filiberto de Saboya, que no solo participó en Ballando con le Stelle (la versión italiana del concurso) en 2009, sino que se proclamó ganador del certamen. Su éxito fue tal que posteriormente llegó a ganar la versión italiana de Pekín Express y participó en el famoso Festival de la Canción de San Remo.