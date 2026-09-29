Letizia deslumbra ante los Macron con la tiara floral y un vestido de Carolina Herrera cedido por Puig

El Palacio Real ha albergado la cena de gala con motivo de la visita de Estado de Emmanuel y Brigitte Macron y que gala representa el máximo nivel del protocolo de Estado en España. Una cena celebrada en el Comedor de Gala del Palacio Real, inaugurado en 1879 con motivo de la boda de Alfonso XII con María Cristina de Habsburgo-Lorena. Una sala decorada con lámparas de araña de cristal de La Granja, tapices flamencos del siglo XVI y frescos de Rafael Mengs y Antonio González Velázquez.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso saludando a Emmanuel Macron

Antes de la cena, Don Felipe y Doña Letizia y el matrimonio Macron han recibido en el Salón del Trono el saludo de las autoridades e invitados. Una vez en el Comedor, Felipe VI y Macron se ha interpretado el himno nacional de Francia y España a cargo de la Unidad de Música de la Guardia Real. Posteriormente, han pronunciado sus respectivos discursos oficiales que han concluido con el tradicional brindis. A continuación, se ha servido el menú ha elaborado por el chef Joan Roca formado por brioche al vapor de trufa, turrón de foie, parmentier de bogavante y postres lácteos.

El código de vestimenta para esta noche ha sido de máxima etiqueta, es decir, frac con condecoraciones para los hombres, y vestido largo de noche para las mujeres.

El alcalde de Madrid saludando a Brigitte Macron

Emmanuel Macron ha lucido el Collar de la Orden de Isabel la Católica, que le ha otorgado Felipe VI a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, instituida por Fernando VII el 14 de marzo de 1815, con la denominación de Real Orden Americana de Isabel la Católica. Tiene por objeto "premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional".

Doña Letizia ha deslumbrado con un vestido azul celeste de gala de Carolina Herrera New York cedido en préstamo por Puig, empresa que gestiona la marca desde 1995. Se trata de un vestido largo de silueta recta, de crepé azul, que tiene en la parte superior un canesú semitransparente decorado con motivos florales y mangas largas con efecto capa con aberturas.

Doña Letizia con la tiara floral

Como tiara ha utilizado una de sus favoritas durante su época como princesa de Asturias y es la tiara floral, realizada con diamantes con motivos florales y que fue el regalo de Francisco Franco, en nombre del pueblo español, con motivo de su boda con Juan Carlos de Borbón, en 1962. Como pendientes, ha lucido los de chatones de diamantes pertenecientes a las "joyas de pasar"

Por su parte, Brigitte Macron ha optado por un vestido largo con dos paneles, uno central liso en color blanco y unos laterales con las mangas en lentejuelas.