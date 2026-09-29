Letizia recupera su aplaudido vestido de Pertegaz para recibir a Emmanuel y Brigitte Macron

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte, ya se encuentran en España para comenzar su viaje de Estado a nuestro país. Una visita que se produce a las puertas del fin del mandato del presidente francés, quien ya ha anunciado que no se volverá a presentar a la reelección.

A pesar de que han llegado con 45 minutos de retraso, la agenda ha arrancado a las 14:00 horas en el Palacio Real de Madrid, donde el matrimonio Macron ha llegado a bordo de un Rolls-Royce. Allí les esperaban don Felipe y doña Letizia. Tras los saludos, se han dirigido hacia la tribuna donde han sonado los himnos nacionales de Francia y España mientras sonaban las salvas de honor de 21 cañonazos. A continuación, don Felipe y el presidente Macron han pasado revista a las tropas.

Después han saludado a las autoridades presentes: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y han regresado a la tribuna para presenciar el desfile de la Guardia Real.

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El siguiente acto en su agenda será un almuerzo ofrecido en honor de los Macron por los Reyes en el Palacio de la Zarzuela. Tras ello, el Rey y Macron mantendrán un encuentro. Será a las 20:00 horas cuando tendrá lugar la cena de gala en el Palacio Real, donde el Rey dirigirá un discurso a los invitados.

La reina Letizia ha vuelto a lucir un elegante vestido que estrenó en los Premios Princesa de Asturias de 2019. Se trata de un vestido gris de Pertegaz que pertenece a la colección otoño/invierno 2019, de largo midi, con bordados florales en 3D en naranja y rosa que evocan el mundo oriental, lazada al cuello, mangas abullonadas y cintura entallada con falda lápiz. Un modelo que volvió a llevar en la comida de celebración del Premio Cervantes 2022. No es la primera vez que la reina recurre a este vestido para dar la bienvenida a un mandatario internacional, ya que lo lució en noviembre de 2025 para dar la bienvenida en el Palacio Real de Madrid al sultán de Omán, Haitham bin Tariq.

Lo ha combinado con unos salones destalonados negros de Massimo Dutti, y como joyas, unos pendientes de diamantes y sus anillos de Karen Hallam y de Coreterno.

Por su parte, Brigitte Macron ha optado por un elegante vestido de color rosa palo, con abrigo del mismo color con botones joya y detalles en color beige en la cintura de Louis Vuitton.