Macron vuelve a hacer esperar a los Reyes: llega con 45 minutos de retraso al Palacio Real

Emmanuel Macron ha protagonizado este martes una anécdota protocolaria al retrasar tres cuartos de hora su llegada al Palacio Real de Madrid, donde le esperaban Don Felipe y Doña Letizia para dar inicio oficial a su visita de Estado a España.

El mandatario francés y su esposa, Brigitte, tenían previsto ser recibidos con honores militares a primera hora de la tarde en la Plaza de la Armería, concretamente a las 13:15. Sin embargo, la comitiva francesa no hizo su entrada en el Patio de la Armería hasta 45 minutos después de la hora fijada en la agenda institucional. Dicho retraso se ha debido a que el avión presidencial ha salido de París con un retraso de 45 minutos lo que ha ocasionado que toda la agenda prevista se tuviera que retrasar hasta las 14:00.

Pese a la demora en los tiempos del protocolo real, el saludo a pie de coche entre los Reyes y el matrimonio Macron se desarrolló con total cordialidad y complicidad.

El antecedente en 2018: más de una hora de espera

No es la primera vez que el mandatario galo hace esperar a Don Felipe y Doña Letizia en la capital española.

Durante una visita de trabajo a Madrid, en julio de 2018, Macron llegó una hora y cuarto tarde a la cena que el Rey había ofrecido en su honor, en esta ocasión en el Salón de Columnas del Palacio Real, y a la que estaban invitadas unas 70 personas. Una cita que estaba prevista a las 20:15 y a la que llegó acompañado del presidente, Pedro Sánchez, a las 21:30. Dicho retraso se debió a que la reunión que ambos habían mantenido en el Palacio de la Moncloa ya había comenzado con retraso por una reunión anterior con unos agricultores, que se prolongó más de lo previsto.

En aquella cena, que fue la primera cena a la que asistía Sánchez como recién nombrado presidente del Gobierno, el presidente francés no tuvo más remedio que disculparse, entre bromas, durante el brindis previo a la cena, diciendo que la cena se iba a servir a hora española, porque ya eran las diez de la noche.

Ocho años después, y con un motivo diferente como ha sido el retraso en el despegue del avión presidencial, no deja de llamar la atención que el mismo mandatario haya llegado tarde en dos ocasiones, haciendo esperar a los Reyes.