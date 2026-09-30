Letizia deslumbra con un vestido joya de Sandro en la recepción de despedida de Emmanuel y Brigitte Macron

Don Felipe y Doña Letizia han acudido a la residencia de la Embajada de la República Francesa en España, donde Emmanuel y Brigitte Macron les han agasajado con una recepción que, además de estrechar lazos entre ambos países, ha servido para poner punto final a la visita de Estado del presidente francés y su esposa a España, que supone ya la despedida de Macron como presidente, puesto que ya ha anunciado que no va a optar a la reelección.

En esta ocasión, es el presidente francés y su esposa quienes actúan como anfitriones de los Reyes para así agradecer las atenciones recibidas durante su visita tanto por la Corona como por el resto de las instituciones españolas.

Dicha recepción ha tenido lugar en la residencia del embajador de Francia en Madrid, ubicada en el número 124 de la calle Serrano, edificio que fue adquirido en 1940 por Francia a la familia Urquijo. Se trata de una finca con un inmueble principal de los años veinte y el palacete conocido como Villa Andalouse, construido a finales de los años 20 por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto. Destaca en su interior por sus salones y tapices, entre los que destaca uno basado en Picasso.

Antes de que llegaran los Reyes, Javier Cercas y Pedro Almodóvar han recibido unas condecoraciones que ha otorgado la República Francesa al cineasta y al escritor.

Para esta ocasión, la reina Letizia ha estrenado un vestido joya con el que ha hecho un guiño a sus anfitriones. Se trata de un vestido de color negro de la marca francesa Sandro, concretamente el modelo Rhinestone Midi Dress, que como indica su nombre es un vestido satinado de largo midi, de diseño fluido del que destaca el escote redondo con una abertura calada en la parte superior, que está decorada con strass dorado. El resto del cuerpo del vestido incorpora el efecto drapeado en la zona central del cuerpo, siempre favorecedor, y con falda acampanada, lo que le aporta movimiento. Lo ha acompañado con unos zapatos destalonados de tacón sensato de color negro y como joyas, unos pendientes de diamantes pequeños.