Todas las veces que la reina Letizia ha apostado por prendas cedidas, alquiladas o prestadas por la reina Sofía

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La primera vez que la Reina recurrió a esta fórmula de cesión fue en la recepción con los miembros del equipo olímpico español en la embajada de España con motivo de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde lució un diseño de Dior Alta Costura, formado por un top con escote halter de terciopelo negro y una falda con vuelo de seda blanca con bordados en contraste perteneciente a la colección Primavera/Verano 2024, que combinó con sandalias y bolso negro My Dior. Todo el look fue un préstamo de la maison Dior, como señalaron desde la misma firma en un comunicado.