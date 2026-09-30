Todas las veces que la reina Letizia ha apostado por prendas cedidas, alquiladas o prestadas por la reina Sofía
En los últimos años, la reina Letizia ha revolucionado la comunicación de su vestidor al recurrir a fórmulas de moda sostenible mediante a préstamos institucionales o a cesiones familiares. A través de estos gestos, la Reina quiere transmitir un mensaje clave sobre la reducción del consumo masivo así como su apoyo a emprendedores españoles.
Una de las primeras ocasiones en que la Reina nos soprendió con prendas del armario de la reina Sofía fue en enero de 2018 con motivo del 80 cumpleaños del rey Juan Carlos. Doña Letizia se decantó por un vestido de cuello alto, con lazada y en color gris combinado con rayas muy finas en rojo y verde, y que la reina Sofía lució en 1984.
Ese mismo año, en diciembre de 2018 con motivo de la entrega de los Premios Nacionales de la Industria de la Moda, rescató un icónico vestido rojo vintage, de corte midi y mangas abullonadas que la reina Sofía estrenó en 1980 en un viaje de Estado a Dinamarca.
No ha sido la única ocasión que ha recurrido al legado histórico del armario de la reina Sofía. En septiembre de 2021, con motivo del almuerzo con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, lució un vestido blanco de raso con bordados florales fucsias de manga corta y falda acampanada, lucido originalmente por la reina Sofía en 1981 durante una visita oficial a Italia.
En enero de 2022, durante Doña Letizia lució una blusa lady de estampado floral sobre rosa empolvado y falda verde brillante de Valentino, que la reina Sofía estrenó en 1977, en una visita, junto a don Juan Carlos, a la antigua República Federal Alemana, cuyo presidente era Walter Scheel.
Fue en julio de 2024, durante una reunión de la Fundación Princesa de Girona en San Feliu de Guixols, cuando la Reina lució por primera vez un diseño procedente de una plataforma de alquiler. Se trató del modelo Hojae de la firma A native, confeccionado en lino verde, alquilado a través de la plataforma española Lend The Label.
Con esa misma plataforma repetiría meses después, en cotubre de 2024, con motivo del concierto de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, con un vestido midi azul noche plisado con escote asimétrico de la firma Roland Mouret.
Ayer martes, 29 de septiembre, con motivo de la visita de Estado del presidente Emmanuel Macron y su mujer, Brigitte, la reina Letizia eligió un vestido azul celeste cedido por Carolina Herrera New York, y cuyo préstamo ha sido gestionado por Puig, empresa a la que pertenece la marca desde 1995. Se trata de un vestido largo diseñado por Wes Gordon en crepé, bautizado por la firma como Cloudy Blue, de silueta recta, con canesú semitransparente decorado con motivos florales y mangas con efecto capa, y que tiene un precio de 4.875 euros en la web de la firma.
No es la primera vez que la Reina utiliza prendas cedidas por marcas de moda. El 14 de julio de 2026, con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Girona en Liceo de Barcelona, lució un top de pedrería y transparenciasa dornada con un delicado bordado de cristales negros que dibujan motivos de la Grecia antigua, de Carolina Herrera New York, también cedido por la marca.
La primera vez que la Reina recurrió a esta fórmula de cesión fue en la recepción con los miembros del equipo olímpico español en la embajada de España con motivo de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde lució un diseño de Dior Alta Costura, formado por un top con escote halter de terciopelo negro y una falda con vuelo de seda blanca con bordados en contraste perteneciente a la colección Primavera/Verano 2024, que combinó con sandalias y bolso negro My Dior. Todo el look fue un préstamo de la maison Dior, como señalaron desde la misma firma en un comunicado.