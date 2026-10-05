Esmoquin con plumas de Pertegaz y brillantes: el rompedor look de la reina Letizia en Helsinki

Horas después de aterrizar en Helsinki, donde mañana comienza de forma oficial su visita de Estado, Felipe VI y doña Letizia han tenido su primer compromiso con un encuentro en el hotel NH Collection Helsinki Grand Hansa, con una representación de 4.000 españoles que residen en Finlandia, entre profesionales de diferentes ámbitos, así como los que trabajan en la Agencia Química Europea y la Comisión de Protección del Medio Marino del Báltico.

🇫🇮 El Rey, a la colectividad española residente en Finlandia 🗨️ Cada uno desde su ámbito contribuye a estrechar los vínculos entre España y Finlandia. Y hay una parte de ese trabajo muy importante: mantener viva la relación con España y acercarla a la sociedad finlandesa pic.twitter.com/aX8iFrKu9g — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 5, 2026

"Vuestra presencia aquí no consiste únicamente en vivir y trabajar en Finlandia: consiste en explicar España y compartirla y, a la vez, en conocer este país y acercar Finlandia a España, y viceversa", ha dicho el Rey en su discurso, añadiendo que "quienes se marchan de su tierra acaban siendo su mejor representación". Además, ha querido agradecer a los 23.000 alumnos que estudian español en Finlandia, que se ha convertido en la tercera lengua más estudiada en el país.

Para este encuentro, la Reina ha recuperado de su armario un traje negro de Pertegaz, diseñado por Jorge Vázquez, que estrenó en noviembre de 2019 durante la entrega de los Premios Princesa de Girona y que volvió a lucir el 4 de noviembre de 2022 con motivo de la audiencia a los participantes en la 68ª Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, celebrada en Madrid con motivo del 40º aniversario de la incorporación de España a la Alianza Atlántica. Se trata de la segunda ocasión que luce Pertegaz para un acto, ya que la semana pasada, para recibir a Emmanuel y Brigitte Macron, confió en la marca que diseñó su vestido de novia.

Se trata de un conjunto formado por una chaqueta tipo esmoquin entallada, con mangas que combinan las plumas de avestruz con las aplicaciones joya y que se combina con un pantalón de corte recto tipo 'pitillo'. Para obtener un total look en negro, ha elegido un top negro recto. Lo ha combinado con unos salones destalonados de tacón sensato de Magrit en color negro, y una cartera a juego del mismo color. En cuanto a las joyas, ha llevado unos pendientes grandes de aro con brillantes y los anillos de Karen Hallam y Coreterno. Como peinado ha optado por el pelo suelto con unas ligeras ondas de medios a puntas que aportaban movimiento.

El acto ha terminado con un brindis del Rey: "Por vuestro futuro, tanto si es en Finlandia como si regresáis".