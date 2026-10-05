La reina Letizia sorprende reutilizando uno de sus trajes para el inicio de su viaje a Finlandia

La reina Letizia ha vuelto a usar su traje estrella de Hugo Boss en su despedida con honores esta mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas junto al rey Felipe VI rumbo a Finlandia.

No es la primera vez que la Reina sorprende por su capacidad de reutilización de sus looks más versátiles, y este traje oversize a cuadros de Hugo Boss merecía la ocasión, lo había empleado anteriormente en más de una ocasión. En 2020 lo lució en una reunión de trabajo en la sede madrileña de Cruz Roja España y a finales de 2025 en la reunión del Patronato de los Premios Princesa a finales de año donde coincidió en estilo y gama cromática con el Rey de forma involuntaria.

En otras ocasiones, la Reina ha dejado claro que sus looks no son para un solo día y ha optado por dejarse ver en las mismas prendas como el vestido verde midi de Sandro que estrenó en 2018 y que ha repetido en varias ocasiones. También el vestido rosa fresa de Michael Kors que estrenó para su visita a la Casa Blanca y reutilizó posteriormente en otros eventos a nivel internacional.

La reina Letizia ha optado por este dos piezas moderno y sutil de chaqueta doblemente abotonada en tonos grises y líneas suaves azules, y un pantalón de corte limpio y talle alto, más atemporal. El calzado también ha destacado, dejando los tacones a un lado y optando por algo más cómodo y funcional como unos botines negros, un look que corresponde a la tendencia y estilo working, para contrarrestar este formalismo ha optado por una blusa color marfil que se deja ver en el escote de la chaqueta de traje.

Además, ha complementado el look con unos pendientes de firma española, de la diseñadora mallorquina Isabel Guarch valorados en más de 1.500 euros que también había estrenado anteriormente, y una fina diadema en el pelo para aportar más protagonismo a los pendientes.

Es la primera vez, después de 37 años, que la casa real española visita el país nórdico después de la primera visita del emérito Juan Carlos I y doña Sofía en 1989. El motivo principal de la visita supone los intereses en defensa y cooperación en la situación del Báltico y el Ártico, aunque también habrá espacio para la confluencia de ambas culturas.