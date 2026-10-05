Los Reyes viajan a Finlandia para reforzar la seguridad europea frente al desafío de Rusia

Don Felipe y doña Letizia aterrizan este lunes en Finlandia, país aliado de la OTAN desde 2023 y socio en la UE. Se trata de un viaje de Estado con una agenda marcada por la seguridad y la defensa de Europa en un contexto internacional de gran volatilidad, donde la defensa de la frontera este de Finlandia con Rusia, país con el que comparte 1.340 kilómetros de límite fronterizo, se encuentra en el centro del debate europeo.

Se trata de un viaje, tal y como trasladó el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que es una muestra del "compromiso de España con la autonomía estratégica y la seguridad y defensa de Europa en todas sus fronteras con un enfoque 360, incluidos el Ártico y el Báltico, así como la estrecha colaboración existente entre los dos países en los ámbitos políticos, económicos, de defensa, culturales y científicos".

La semana pasada, Felipe VI se refirió en la inauguración del Foro La Toja a las "amenazas híbridas" que "ponen en jaque principios básicos como la seguridad, la soberanía o la integridad territorial". Además, el jefe de Estado aseveró que "es preciso renovar el orden mundial" porque "las guerras y los conflictos, algunos tristemente familiares y cercanos como los de Ucrania y Oriente Próximo, o a los retos globales pendientes -pienso en la inaplazable transición energética- se suman nuevos motivos de inquietud".

La agenda de los Reyes en Helsinki

Esta visita de Estado se produce 37 años después de que los reyes Juan Carlos y Sofía visitaran Finlandia en 1989 en respuesta a la visita efectuada a España por el presidente finlandés Urho Kekkonen en 1978.

🇫🇮 Despedida con honores a los Reyes en el Pabellón de Estado del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas, con motivo de su Viaje de Estado a la República de Finlandia. ➡️https://t.co/NhJAallCgQ pic.twitter.com/pTWfjcBnzG — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 5, 2026

Tras ser despedidos con honores en el aeropuerto de Madrid, los Reyes serán recibidos por el presidente finlandés, Alexander Stubb y su esposa. La primera parada será Helsinki, donde don Felipe y doña Letizia mantendrán un encuentro con la colectividad española en Finlandia.

El martes 6 de octubre a las 10:00 el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y la primera dama, Suzanne Innes-Stubb, recibirán a los Reyes en una ceremonia oficial de bienvenida frente al Palacio Presidencial de Helsinki. Tras un saludo de los cuatro desde el balcón del Palacio, habrá reuniones entre ambas delegaciones a puerta cerrada. Se da la circunstancia de que una de las competencias específicas que tiene el presidente en Finlandia es la de pilotar la relación con el Kremlin. Stubb fue ministro de Exteriores, de Finanzas y primer ministro y, por tanto, una voz veterana en los despachos de poder (UE y OTAN).

Tras ese almuerzo, por la tarde, Felipe VI se reunirá con el presidente del Parlamento finlandés, Jussi Halla-aho y el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo. A continuación, tendrá lugar un evento empresarial en el Finlandia Hall de Helsinki que reunirá a empresas finlandesas y españolas dedicadas al desarrollo de la inteligencia artificial, en particular en el sector de los semiconductores y la tecnología cuántica, donde tanto el Rey como el presidente Stubb dirigirán sendos discursos a los asistentes. Mientras, tanto la reina Letizia como la primera dama finlandesa visitarán la escuela bilingüe de Käpylä. Por la noche, concluirá con una cena de gala en el Palacio Presidencial.

El miércoles, 7 de octubre, los Reyes depositarán una corona de flores en la Cruz de los Héroes y en la tumba del mariscal Mannerheim en el cementerio de Hietaniemi. De allí se dirigirán a visitar la exposición "Visiones" de Alvar Aalto-Finlandia e inaugurarán una exposición de arquitectura española contemporánea. Después, ofrecerán una recepción en honor a sus anfitriones.

Por la tarde, el programa continuará en Rovaniemi, la conocida como 'la ciudad de Papá Noel' donde conocerán el Ala Aérea de Laponia y la Brigada de Cazadores, y se reunirán con los reclutas que están cumpliendo su servicio militar. Una base aérea que la OTAN ha decidido utilizar para establecer el cuartel general de la fuerza terrestre de las Forward Land Forces (FLF, por sus siglas en inglés) que serán dirigidas desde Suecia y de la que España se ha comprometido a formar parte. El Rey también conocerá la Base de Fuerzas Terrestres de la Brigada Jaeger.

Después visitarán el Centro y Museo de Ciencias Árticas Arktikum, donde se reunirán con representantes de la ciudad de Rovaniemi, la provincia de Laponia y la comunidad sami y recorrerán varias exposiciones. La visita concluirá en la Universidad de Laponia, con el seminario 'Tendiendo puentes entre las fronteras de Europa: seguridad y cooperación desde el Ártico hasta el Mediterráneo'.

Asimismo, con motivo de esta visita de Estado, el Rey, a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea ha concedido el Collar de la Orden de Isabel la Católica al presidente de la República de Finlandia, Cai-Göran Alexander Stubb, y la Gran Cruz a su esposa, Suzanne Elizabeth Innes-Stubb, según se detalla en el Boletín Oficial del Estado. También se le ha concedido la Gran Cruz al primer ministro de la República de Finlandia, Antti Petteri Orpo, así como la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al presidente del Parlamento finlandés, Jussi Kristian Halla-aho; a la ministra de Asuntos Exteriores, Elina Maria Valtonen; al jefe del Gabinete de la Presidencia, Lauri Antero Tierala; al embajador de Finlandia en España, Jari Petteri Luoto; y al secretario permanente de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tuomas Tapio.