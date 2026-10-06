La reina Letizia triunfa en Finlandia rescatando su diseño más icónico de Pedro del Hierro

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Una vez en el interior de la residencia presidencial, Don Felipe y Doña Letizia han procedido a dejar constancia de su visita con la firma en el Libro de Honor. Este acto tradicional ante la prensa internacional ha dejado ver de cerca las joyas escogidas por la Reina: los pendientes 'Luzia' de la firma Gold & Roses —diseñados en oro rosa de 18 quilates con forma de estrellas y diamantes— junto a sus inseparables anillos de Karen Hallam y Coreterno.