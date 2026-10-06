La reina Letizia triunfa en Finlandia rescatando su diseño más icónico de Pedro del Hierro
Los Reyes Felipe VI y Doña Letizia han vivido este martes la jornada central de su histórico viaje de Estado a Finlandia. Tras ser recibidos con honores por el presidente Alexander Stubb y la primera dama, Suzanne Innes-Stubb, en el Palacio Presidencial de Helsinki, la Reina ha acaparado todas las miradas gracias a una magistral lección de estilo y sostenibilidad. Apostando de nuevo por su aclamado "abrigo viajero" de Carolina Herrera y un delicado vestido romántico de Pedro del Hierro, la Reina ha desplegado su artillería pesada en el país nórdico para demostrar, una vez más, por qué es un referente internacional de elegancia.
Los Reyes Felipe VI y Doña Letizia han sido recibidos este martes con la máxima solemnidad en el Palacio Presidencial de Helsinki por el mandatario finlandés, Alexander Stubb, y la primera dama, Suzanne Innes-Stubb. Tras los saludos protocolarios cargados de sonrisas y gestos de complicidad, las autoridades han escuchado los himnos nacionales de España y Finlandia interpretados por la banda militar, marcando el inicio formal de una visita histórica orientada a estrechar los lazos bilaterales entre ambas naciones.
Cumpliendo con el riguroso protocolo de las visitas de Estado, Don Felipe y el presidente Stubb han pasado revista a las tropas de la guardia presidencial congregadas a las puertas del recinto. Mientras tanto, Doña Letizia y Suzanne Innes-Stubb observaban atentamente el desfile ceremonial. En este marco de distinción militar y política, la Reina ha vuelto a hacer gala de su soltura en este tipo de citas de alta relevancia internacional.
Tras el acto exterior, los dos Jefes de Estado han saludado cordialmente a las respectivas delegaciones de ministros y diplomáticos que acompañan a ambos países en esta gira oficial. El encuentro ha servido como marco previo para repasar los principales puntos de la intensa agenda política, cultural y económica que ocupará a Sus Majestades durante sus dos jornadas de trabajo en suelo nórdico.
Para combatir las frías temperaturas de la capital finlandesa, la Reina ha recuperado de su vestidor una de las prendas más icónicas de sus viajes internacionales: un abrigo de lana y cashmere en tono rosa fresa firmado por Carolina Herrera. Este diseño amplio de solapas cruzadas, que lució sobre los hombros, ya la acompañó en las visitas de Estado a Suecia (2021), Dinamarca (2023) y Países Bajos (2024), consolidándose como su auténtico "abrigo viajero" de confianza.
Bajo la prenda de abrigo, Doña Letizia ha dejado al descubierto un espectacular vestido rosa empolvado diseñado en exclusiva para ella por Nacho Aguayo para Pedro del Hierro. Se trata de un modelo midi de silueta romántica con cuello redondo, manga larga y falda de vuelo, cuya gran singularidad reside en las aplicaciones florales confeccionadas en organza de seda en relieve que aportan una destacada textura y movimiento a la pieza.
Cuidando al máximo la coherencia cromática de su look, la Reina ha apostado por unos salones destalonados de tacón sensato firmados por Magrit y un bolso cuadrado de asa corta en piel a juego. Este estilismo monocromático en tonos rosas ha contrastado de forma sutil y elegante con el sobrio conjunto en azul marino por el que se decantó la primera dama finlandesa, Suzanne Innes-Stubb, durante la recepción oficial.
Una vez en el interior de la residencia presidencial, Don Felipe y Doña Letizia han procedido a dejar constancia de su visita con la firma en el Libro de Honor. Este acto tradicional ante la prensa internacional ha dejado ver de cerca las joyas escogidas por la Reina: los pendientes 'Luzia' de la firma Gold & Roses —diseñados en oro rosa de 18 quilates con forma de estrellas y diamantes— junto a sus inseparables anillos de Karen Hallam y Coreterno.
Uno de los momentos más distendidos de la mañana se ha producido cuando los Reyes, acompañados por el matrimonio Stubb, se han asomado al balcón principal del Palacio Presidencial. Desde allí han saludado con gran afecto a los cientos de ciudadanos y curiosos que se habían congregado en la céntrica Plaza del Mercado de Helsinki para seguir de cerca la histórica ceremonia de bienvenida a Sus Majestades.
Esta intensa agenda institucional se suma al encuentro celebrado pocas horas antes tras su llegada a Helsinki, donde los Reyes mantuvieron una emotiva recepción con la colectividad española afincada en Finlandia. Para esa primera aparición nocturna, Doña Letizia ya sorprendió al recuperar otro de sus atuendos más aplaudidos: el célebre esmoquin negro con pedrería y plumas de avestruz firmado por Pertegaz, anticipando el despliegue de sofisticación que marcaría este viaje de Estado.