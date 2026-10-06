La reina Letizia deslumbra en la cena de gala de Helsinki con un vestido negro de terciopelo y joyas históricas

La visita de Estado de los Reyes de España a Finlandia ha tenido este martes uno de sus momentos más solemnes con la cena de gala celebrada en el Salón de Estado del Palacio Presidencial de Helsinki. Para la ocasión, la reina Letizia ha apostado por un vestido negro de terciopelo que ya formaba parte de su armario y que ha acompañado de varias joyas de gran valor histórico.

Doña Letizia ha recuperado un vestido largo, negro y muy entallado de Felipe Varela. La pieza, de manga larga, cuello redondo y ligera cola, fue estrenada en febrero de 2017 durante la visita de Estado a España del entonces presidente argentino, Mauricio Macri, y su esposa, Juliana Awada.

Sin embargo, el diseño ya había sido utilizado anteriormente. La Reina lo llevó el 28 de noviembre de 2011 durante la cena de gala celebrada en el Palacio Real con motivo de la visita de Estado del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan.

En aquella ocasión, el vestido estuvo acompañado de la tiara rusa, mientras que en la cena celebrada este martes en Helsinki Letizia no ha llevado tiara.

Las joyas históricas que ha recuperado Letizia

La Reina ha completado el vestido negro con varias piezas de joyería histórica. Tanto los pendientes como las pulseras que ha lucido pertenecen a las llamadas joyas de pasar.

Entre ellas se encuentran los pendientes de chatones y las pulseras gemelas, que pertenecieron a Victoria Eugenia. Estas últimas proceden de una antigua corona de Cartier que recibió como regalo de boda por parte de su marido, Alfonso XIII.

Joyas históricas que lució la Reina | Fuente: Gtres

También ha incorporado a su estilismo un broche de diamantes con forma de flor que pertenece a la reina Sofía. No es la primera vez que doña Letizia utiliza esta pieza, ya que la lució en 2007 durante un acto de Save the Children en Madrid y volvió a llevarla en 2019, cuando acompañó al Rey en la ceremonia de investidura de Felipe VI como caballero de la Orden de la Jarretera en el castillo de Windsor.

A estas joyas se suma la condecoración que luce con la banda y la Gran Cruz de la Orden de la Rosa Blanca, recibida con motivo de la visita de Estado de los Reyes a Finlandia.

Un estilismo negro para una noche de gala

El conjunto se ha completado con salones negros y un clutch negro de strass de Aquazzura. En cuanto a los anillos, la Reina ha llevado piezas de Coreterno y Karen Hallam.

Para esta cena de gala, celebrada en honor de los Reyes de España y organizada por el presidente finlandés, Alexander Stubb, y la primera dama, Suzanne Innes-Stubb, Letizia ha optado así por recuperar prendas y joyas que ya había lucido en anteriores ocasiones.

La cena de gala pone el broche a una jornada en la que la Reina también ha protagonizado otros estilismos durante su visita a Finlandia. Por la mañana, durante la recepción oficial ante el Palacio Presidencial de Helsinki, eligió un abrigo rosa de Carolina Herrera sobre un vestido de Pedro del Hierro, junto a zapatos y bolso de Magrit y sus pendientes Luzia de Gold&Roses.

El día anterior, durante la recepción a los españoles residentes en Finlandia, había recurrido a un esmoquin negro de Pertegaz con plumas y pedrería en las mangas.