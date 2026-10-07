Asesinan a la médica de la reina Camila mientras sus hijos celebraban una fiesta de pijamas

La doctora Hannah Terry, de 45 años, fue encontrada muerta en la madrugada del domingo 4 de octubre en su domicilio de Dersingham, en Norfolk, cerca de la finca real de Sandringham. La médica formaba parte del grupo de profesionales que atendían a miembros de la Familia Real británica y había tratado a la Reina Camila durante sus estancias en la zona. Su marido, Mark Cain, ha sido acusado de asesinato y permanece bajo custodia.

La Policía de Norfolk recibió un aviso alrededor de las 2:20 de la madrugada del domingo y los servicios de emergencia se desplazaron hasta la vivienda. Allí confirmaron la muerte de Terry.

La doctora se encontraba en su domicilio, donde había organizado una fiesta de pijamas para sus tres hijos y varios amigos. Tras la intervención policial, los menores fueron entregados a sus respectivas familias.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte. El lunes se ha practicado una autopsia, aunque la causa del fallecimiento todavía no se ha determinado.

La inspectora Alix Wright, del Equipo de Investigación de Delitos Graves de Norfolk y Suffolk, ha pedido a cualquier persona que disponga de información relacionada con el caso que la facilite a la Policía.

Su marido ha sido acusado de asesinato

Mark Cain, marido de la doctora y director de una empresa energética, ha sido detenido y posteriormente acusado de asesinato por la Fiscalía de la Corona.

El hombre permanece en prisión preventiva y está previsto que comparezca ante el tribunal de primera instancia de Norwich para una audiencia preliminar.

La acusación se encuentra dentro de un procedimiento judicial que continúa abierto. Las autoridades investigan ahora qué ocurrió en el domicilio familiar y cuáles fueron las circunstancias que rodearon la muerte de Terry.

Una médica vinculada a la Familia Real

Terry ejercía como médica de familia en el Centro Médico Grimston, en King's Lynn, una consulta que durante años ha atendido a miembros de la Familia Real británica.

La doctora vivía aproximadamente a una milla de la finca de Sandringham y formaba parte de un grupo de médicos que atendían a los Reyes y a otros familiares residentes en las proximidades.

Anteriormente había trabajado durante nueve años en una consulta de medicina general de Heacham, en West Norfolk. El verano pasado dejó ese puesto para pasar más tiempo con su familia y posteriormente comenzó a trabajar en el Centro Médico Grimston.

La consulta ha permanecido cerrada en señal de respeto por la doctora.

Carlos III y Camila, informados de la noticia

La Familia Real británica ha sido informada del fallecimiento de Terry. La médica había atendido a la Reina Camila durante sus estancias en Sandringham y formaba parte del equipo médico que presta asistencia a miembros de la Familia Real en la zona.

Terry tenía 45 años y era madre de tres hijos. Mientras la Policía continúa con las pesquisas, las autoridades todavía tratan de determinar las circunstancias exactas de su muerte.

Por el momento, la investigación permanece abierta y la Policía de Norfolk mantiene su petición de información a posibles testigos o personas que puedan aportar datos relevantes sobre el caso.