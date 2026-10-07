La foto de la infanta Sofía junto a un 'amigo especial' que desata los rumores

La vida sentimental de la infanta Sofía ha quedado bajo los focos a raíz de una fotografía tomada durante una noche en París. En la imagen, a la que asegura haber tenido acceso Monarquía Confidencial, la hija menor de Felipe VI y la reina Letizia aparece junto a un joven al que fuentes consultadas por este medio describen como un "amigo especial".

El origen de los rumores está en una publicación de Instagram realizada por una de las compañeras de estudios de Sofía. La joven compartió una fotografía de un grupo de amigos durante una velada en la capital francesa y acompañó la imagen de una descripción que, según se desprende de un intercambio de mensajes posteriormente difundido, daba a entender que los asistentes estaban "en pareja".

Una fotografía durante una noche en París

La escena muestra a varios jóvenes descansando sobre el césped de los jardines situados frente a la Torre Eiffel, iluminada en plena noche. Entre ellos se encuentra la Infanta, que posa junto al chico que ha centrado buena parte de la atención.

Aunque en la captura que ha circulado por chats de mensajería se han colocado emojis para impedir que pueda reconocerse al joven, Monarquía Confidencial afirma que ha podido consultar la fotografía en la que sí aparece con claridad. Las fuentes citadas por el medio y los indicios procedentes del entorno de Sofía apuntan a que podría tratarse de alguien con quien mantiene una especial cercanía y complicidad.

La actitud relajada y la proximidad que muestran ambos han contribuido a alimentar las especulaciones. Sin embargo, ninguno de estos elementos permite confirmar que exista una relación sentimental entre ellos.

La infanta Sofía con unos amigos en la Torre Eiffel.

El significado de "en pareja"

Buena parte de las dudas se concentran precisamente en las palabras utilizadas en la publicación de Instagram. La referencia a que los jóvenes estaban "en pareja" ha provocado que se plantee la posibilidad de que se trate del primer romance conocido de la hija menor de los Reyes.

No obstante, las fuentes conocedoras de la Casa Real citadas en la información llaman a la prudencia. La expresión puede utilizarse entre jóvenes de manera informal para referirse a la distribución de un grupo de amigos y, por tanto, no constituye por sí sola una confirmación de que Sofía tenga pareja.

La Infanta ha conseguido preservar hasta ahora su intimidad en mayor medida que su hermana, la princesa Leonor. La posición de la heredera al trono conlleva una mayor actividad institucional y, como consecuencia, un seguimiento mediático constante que no afecta de la misma manera a Sofía.

Las redes sociales, sin embargo, han reducido esa distancia entre su esfera privada y la exposición pública. Una fotografía compartida inicialmente dentro del entorno universitario puede acabar trascendiendo ese círculo, como ha ocurrido en esta ocasión.

Silencio desde Zarzuela

El Palacio de la Zarzuela no ha realizado declaraciones sobre las especulaciones. Mantiene así el silencio institucional que adopta ante cuestiones relacionadas con la vida personal de los miembros de la Familia Real cuando no afectan a la agenda oficial ni a la línea directa de sucesión.

Sofía continúa mientras tanto centrada en sus estudios y proyectos personales. La fotografía de su noche parisina, sin embargo, ha situado momentáneamente su vida privada en el foco y ha dejado abierta una pregunta que, por ahora, carece de respuesta: si el joven que aparece junto a ella es únicamente un amigo cercano o si existe entre ambos una relación sentimental.