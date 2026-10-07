Las divertidas caras de doña Letizia al escuchar al rey Felipe VI hablar en finlandés

Los reyes Felipe y Letizia continúan con su histórico primer viaje de Estado a Finlandia. Tras su encuentro con la colectividad española residente en el país horas después de su llegada a Helsinki, han sido recibidos con honores por el presidente finlandés, Alexander Stubb, y la primera dama, Suzanne Innes-Stubb, en el Palacio Presidencial.

A pesar de la solemnidad del acto institucional, el momento más comentado de la jornada tuvo lugar durante la cena de gala en el Palacio Presidencial junto a los anfitriones. En medio de su intervención, el rey Felipe VI se atrevió a pronunciar parte de su discurso en finés. Fue justamente en ese instante cuando todas las miradas se desviaron hacia la reina Letizia. Gesticulando y mostrándose completamente asombrada, la soberana dejó ver una serie de expresivas caras mientras escuchaba con atención los esfuerzos de su marido por dominar la pronunciación del idioma nórdico.

Un discurso centrado en la seguridad y las fronteras de la UE

Más allá de la anécdota, el mensaje del monarca abordó cuestiones clave en materia de seguridad. Durante sus palabras, en las que defendía la frontera de la Unión Europea a una semana de su visita a Ceuta, el Rey subrayó la importancia de la cohesión territorial: "Españoles y finlandeses somos frontera exterior de la UE".

Felipe VI explicó que habla de "frontera" y no en plural de "fronteras" porque "nuestra frontera es una y la misma para todos los ciudadanos de la Unión, y las amenazas, vengan de donde vengan y tengan la intencionalidad que tengan, lo son para todos los Estados miembros". En este mismo sentido, insistió en que la protección del espacio común no es un asunto individual: "La protección de la frontera común compete a toda la Unión, en un ejercicio solidario y eficaz, que interesa y beneficia al conjunto".

Asimismo, advirtió de que del hecho de que los europeos sepan hacerlo y tomen conciencia "de ese esfuerzo compartido", depende mucho más que la seguridad de un país: "Depende también el futuro mismo de la construcción europea".

Aunque omitió mencionar de forma explícita a Rusia y la amenaza que plantea en el flanco oriental de Europa, el Rey sostuvo que ambos países deben actuar "con convicción y con una visión de 360 grados" en materia de seguridad y defensa. Para respaldar esta afirmación, recordó que las Fuerzas Armadas españolas están presentes en Letonia, Eslovaquia y Rumanía, y hasta hace unos días también estuvieron en Estonia, "contribuyendo a la defensa aérea del Báltico y del mar Negro, participando en la protección del flanco norte en Islandia y en ejercicios aliados en el Ártico".

El monarca también celebró la reciente adhesión de Finlandia a la OTAN en 2023: "Nuestro marco de referencia irremplazable, en el que vemos un refuerzo a la relación transatlántica y también de la autonomía estratégica de Europa". Añadió que ambos objetivos, "además de ser perfectamente compatibles, son más necesarios que nunca".

Como es habitual en sus intervenciones, defendió el papel de la UE, a la que España pertenece desde hace 40 años y Finlandia desde hace tres décadas: "Necesitamos una Europa fuerte y decidida; resiliente y con capacidad de acción; consciente de su papel en el mundo, de sus alianzas y de la importancia de no quedarse atrás respecto de otras regiones".

Concluyó señalando que la Unión debe ser una organización que "asuma liderazgos, que crezca en productividad, en conectividad, en innovación, y no quede al albur de decisiones ajenas, en particular en el ámbito tecnológico".

Intensa agenda de los Reyes en Helsinki

La visita de Estado comenzó formalmente en el Palacio Presidencial, donde tras los saludos protocolarios y la interpretación de ambos himnos nacionales, ambos jefes de Estado pasaron revista a las tropas antes de saludar a las delegaciones de ambos países. Posteriormente, Felipe VI mantuvo un encuentro bilateral con el presidente Stubb.

Por su parte, la reina Letizia desarrolló una agenda paralela. Acompañada por la primera dama, Suzanne Innes-Stubb, visitó la Escuela Pública de Käpylä, centro que cuenta con un programa bilingüe finlandés-español. Actualmente, en Finlandia existen unos 40.000 estudiantes de español, idioma que ocupa el tercer lugar entre las lenguas extranjeras más estudiadas en el país nórdico. Durante la visita, la Reina compartió momentos con alumnos y profesores en el patio del centro, según informó Zarzuela.

Más tarde, los reyes se trasladaron al Ayuntamiento de Helsinki, donde fueron recibidos por el alcalde, Daniel Sazonov. Tras firmar en el Libro de Oro de la ciudad, el Rey recibió la Medalla de Honor de Helsinki, máxima distinción entregada a los jefes de Estado que visitan la capital en viaje oficial. Felipe VI se reunió asimismo con el primer ministro finlandés, Petteri Orpo.

La jornada concluyó con la visita del monarca al Parlamento, donde fue recibido por su presidente, Jussi Halla-aho. Tras firmar en el Libro de Honor, mantuvo una reunión con representantes de los distintos grupos parlamentarios y asistió a una sesión plenaria.