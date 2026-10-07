Los Reyes invitan a representantes de Ceuta y Melilla a la recepción del 12 de Octubre

Don Felipe y doña Letizia han querido tener un gesto de especial cercanía con las ciudades autónomas españolas del norte de África. Por ello, han invitado a una representación de la sociedad civil de Ceuta y Melilla a la tradicional recepción que ofrecerán con motivo de la Fiesta Nacional el próximo 12 de octubre en el Palacio Real. Según han informado fuentes de la Casa Real, los monarcas recibirán a estos representantes justo un día antes de emprender su esperado viaje oficial a ambas plazas de soberanía española.

Este movimiento por parte de la Jefatura del Estado entronca con la voluntad de apoyo y reconocimiento que la Corona suele brindar a aquellos españoles que atraviesan momentos de particular dificultad o que ostentan un alto valor simbólico para la nación. Cabe recordar que el pasado año, en el marco de esta misma festividad, se realizó un acto similar con alcaldes y vecinos afectados por catástrofes naturales, demostrando la implicación directa de la institución en los problemas que preocupan al conjunto de la ciudadanía.

Tras la recepción en Madrid, los reyes iniciarán una visita histórica que se desarrollará el martes 13 de octubre en Ceuta y el miércoles 14 en Melilla. La Casa Real se encuentra en estos momentos perfilando y cerrando los últimos detalles de la agenda de actos. Está previsto que en ambas localidades se celebren sendos encuentros con las autoridades locales a puerta cerrada, además de reuniones más amplias con diversos representantes del tejido asociativo y civil. Durante estas citas, el Rey dirigirá unas palabras a los asistentes. La agenda incluirá también la visita a un centro educativo en cada una de las ciudades autónomas.

Este desplazamiento de los reyes se produce en un contexto sumamente delicado y cobra una especial relevancia política e institucional. Será la primera vez que viajen a las dos ciudades desde que estallara la grave crisis migratoria a finales del pasado julio, cuando se produjo una entrada masiva e ilegal de inmigrantes alentada por el país vecino. Pese a la trascendencia del viaje —que cuenta con el preceptivo consenso del Ejecutivo—, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido ausentarse y no acompañará a los monarcas en su recorrido por las calles ceutíes y melillenses.

La Moncloa y la Zarzuela llevaban meses preparando este primer viaje oficial a ambas ciudades, una visita que había sido pospuesta precisamente por las tensiones fronterizas. Hay que remontarse casi dos décadas atrás para encontrar un precedente similar. Fue el padre del actual monarca quien realizó la última visita de Estado a los territorios españoles en el norte de África, un acontecimiento que en su momento desató una injustificada crisis diplomática impulsada por las autoridades de Marruecos. Recientemente, el jefe del Estado y su esposa han finalizado un viaje oficial de tres días a Finlandia, consolidando así su intensa agenda antes de centrarse en el ámbito nacional.