Cambios en la corte noruega: de la retirada de Mette-Marit a la indignación por la subida del presupuesto

La Casa Real noruega ha anunciado importantes cambios tras acabar, hoy viernes 9 de octubre, el periodo de luto decretado tras el fallecimiento del rey Harald V, un mes después de su funeral y entierro. Esto significa que la Familia Real noruega retomará su agenda oficial de forma gradual, si bien presenta algunos cambios importantes.

La Casa Real ha emitido un comunicado en el que anuncia que el rey Haakon VIII realizará visitas temáticas, tanto de tipo social como con asuntos relacionados con la democracia, la naturaleza, el medio ambiente, la economía, la defensa y la inclusión durante el próximo periodo. El monarca también invitará a grupos de diferentes estratos sociales a reuniones a lo largo del otoño y el invierno.

Asimismo, se ha anunciado que, durante estos meses, no habrá ni viajes oficiales importantes ni visitas de Estado. El rey Haakon hará su primer viaje oficial como nuevo rey de Noruega a Narvik, una ciudad al norte de Noruega con una importancia histórica en la Segunda Guerra Mundial, además de ser el puerto marítimo más importante del país.

También se ha comunicado que la reina Mette-Marit "aún se encuentra en rehabilitación tras su trasplante de pulmón y, en principio, no tendrá ningún programa oficial hasta el próximo verano". La reina, que padece una fibrosis pulmonar crónica desde 2018 y que se sometió a un trasplante de pulmón, sufre periódicas complicaciones de salud que condicionan su labor institucional. Ya se había ausentado de la apertura del Storting el 2 de octubre por una infección respiratoria. Tras someterse a una exhaustiva evaluación médica, su equipo facultativo ha determinado la cancelación de sus compromisos públicos durante los próximos meses para centrarse de lleno en su tratamiento y recuperación.

En cuanto a la princesa Ingrid Alexandra, "seguirá dando prioridad a sus estudios y participará en algunos actos oficiales hasta que regrese a Australia para comenzar sus estudios en febrero". La reina Sonia seguirá desempeñando funciones oficiales en las que representará a la Casa Real, mientras que el príncipe Sverre Magnus se encuentra estudiando Business Management en el Forward College de Lisboa.

Además, se ha conocido que crece la indignación tras conocerse que el Gobierno propone 319 millones de coronas para la Casa Real noruega. Eso equivale a 30 millones de euros para la pareja real, cuando en 2026 los reyes Harald y Sonia recibieron 16,2 millones. El incremento se explica por el gasto de la Corte, que recibe diez millones más que en el periodo anterior. Según las explicaciones oficiales, no reserva una partida separada para la reina Sonia ni para la princesa Ingrid, además de incluir 9 millones para viajes oficiales al extranjero.

Este aumento ha encendido todas las alarmas en la opinión pública y ha sido calificado de "desproporcionado". Una encuesta de Nettavisen revelaba que un 39,1 % de la población considera la cifra elevada (19,6 % "demasiado alta" y 19,5 % "algo alta"), mientras que un 37,9 % la ve razonable. Solo una minoría pide subirla.