La aplaudida reflexión de la reina Letizia en el Día de la Salud Mental: "A veces es invisible"

La reina Letizia ha vuelto a su agenda institucional en Madrid con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, una causa en la que está muy involucrada y que apoya desde hace una década.

Una jornada que ha tenido lugar en el Hotel Ilunion Atrium bajo el lema "Haz match con tu salud mental". Este año se ha puesto el foco en la población infanto-juvenil, ya que la OMS estima que una de cada siete personas jóvenes de entre 10 y 19 años tiene algún trastorno de salud mental, registrándose un aumento notable de las conductas suicidas en menores de 15 años.

Tras escuchar la desgarradora canción "Silencio" del dúo Ombligo y con un sentido agradecimiento a la reina Letizia por apoyar, visibilizar y trabajar con la Confederación de Salud Mental de España, la Reina ha querido recordar una "larga conversación" que tuvo con Toñi García, víctima de la DANA, que perdió a su marido y a su hija. "Todos vosotros, yo también, podemos hablar de muchas personas que no comprenden por qué tienen un ataque de pánico de camino al trabajo, por qué no consiguen pegar ojo, el alivio al autolesionarse o que se quieran quedar en la cama sin salir. Aparentemente en la vida de esas personas no hay nada traumático, pero hay un sufrimiento que está ahí...".

Ha recalcado que "la mala salud mental a veces es invisible. Afortunadamente, es más comprensible. Todo el mundo entiende que haya personas que busquen un psicólogo. Hay una mayor conciencia, pero no es fácil. Es muy importante la prevención. Es importante que haya educación emocional en edades tempranas. Está claro que la mala salud mental es muy difícil", ha reflexionado.

Asimismo, en esta jornada se ha querido utilizar un lema que utiliza el anglicismo match para interpelar a las personas jóvenes a que conecten con su salud mental; que aprendan a escuchar cómo se sienten, a pedir ayuda cuando la necesiten y a crear comunidad para construir bienestar. En un contexto marcado por las crisis, la incertidumbre y la presión social, resulta más necesario que nunca impulsar una cultura basada en la empatía, el cuidado mutuo y el fortalecimiento de nuestras redes de apoyo.

Para este acto, la Reina ha optado por un look sobrio para centrar la atención en lo verdaderamente importante, la salud mental. Ha optado por un conjunto de dos piezas en color verde compuesto por una blazer entallada, hombros marcados, un único botón central, a juego con unos pantalones de corte recto y con una pequeña abertura en el bajo. Se trata de un modelo de Carolina Herrera que estrenó en 2022 en Granada para asistir a su reunión anual con los directores de centros del Instituto Cervantes. Lo ha combinado con una camisa azul celeste de rayas finas y unas merceditas destalonadas de color marrón de Sézane, que tiene en varios colores.