Juan Carlos I descarta demandar a Corinna Larsen y renuncia a recuperar los 65 millones donados

El rey emérito Juan Carlos I ha renunciado a demandar a su expareja Corinna Larsen y al abogado suizo Dante Canonica. Con esta decisión, renuncia a intentar recuperar los 65 millones de euros (100 millones de dólares al cambio de la época) que donó en 2012 y que procedían de una donación realizada en 2008 por el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. La acción legal, prevista por delitos contra el honor y fraude, finalmente no se presentará.

Aunque sus abogados londinenses le aconsejaron dar la batalla tras ganar en 2023 la demanda por acoso que le interpuso Larsen en Londres, el anuncio de esta nueva causa causó malestar en el Palacio de la Zarzuela. Ante la incomodidad generada y los consejos de su círculo más cercano para evitar un nuevo desgaste público, el monarca ha optado por retirarse de la vía judicial, en la que llevaba inmerso desde 2018.

Según confirman personas de su entorno íntimo a El País, la influencia de sus amigos más fieles ha pesado más que los ánimos de otros acompañantes en Abu Dabi, como el comerciante de armas Abderramán El Assir. Con esta decisión, el exjefe del Estado pone fin a su intento de impugnar el documento de donación irrevocable firmada ante el banco suizo y reclamar los 70 millones de euros que exigía a Larsen y los 3,5 millones que reclamaba a Canonica.

El dinero objeto del conflicto se remonta a 2008, cuando la fundación panameña Lucum recibió los fondos desde Arabia Saudí. Tras el escándalo de la cacería de Botsuana en 2012 y el consiguiente cierre de la cuenta en la entidad suiza Mirabaud & Cie, la suma fue transferida como una donación "irrevocable" a una cuenta de Larsen en las Islas Bahamas. A pesar de que el acta estipulaba expresamente que dichos fondos no revertirían al donante ni a sus herederos forzosos, el equipo legal de Juan Carlos I estudió vías para invalidarla, acusando a su expareja y al gestor suizo de haberle engañado.

Además de reclamar a la consultora alemana, la estrategia legal contemplaba acciones contra el propio Dante Canonica por haber transferido previamente 3,5 millones de euros de la cuenta matriz hacia una sociedad vinculada a él en el mismo paraíso fiscal. Sin embargo, el rey emérito ha terminado desestimando estas medidas presionado por la recomendación de sus allegados, quienes le aconsejaron alejarse del ruido mediático e ignorar las incitaciones de figuras controvertidas de su entorno en Emiratos Árabes para cerrar así este prolongado capítulo judicial.