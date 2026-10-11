Recepción en el Palacio Real: guiño a Ceuta, la incógnita de Sánchez y la duda de Begoña Gómez

Una vez concluido el desfile militar que tendrá lugar con motivo del Día de la Hispanidad y Día de la Fiesta Nacional de España, la Familia Real se trasladará al Palacio Real, donde tendrá lugar la tradicional recepción, que comenzará a las 13:20.

¿Quiénes son los invitados a la recepción?

Más de mil invitados pasarán por el Salón del Trono para saludar a la Familia Real durante una hora y media, con varias pausas entre medias.

Comenzarán los saludos por el presidente del Gobierno y la gran mayoría de los ministros, así como los presidentes de Congreso y Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, presidentes de las comunidades autónomas y de los parlamentos autonómicos, así como de los partidos políticos con representación parlamentaria.

Tampoco faltarán los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, miembros de la Diputación de la Grandeza, Reales Maestranzas y Órdenes de Caballería, representantes de confesiones religiosas, así como la sociedad civil, empresarial, económica, deportiva y algunos medios de comunicación. Entre ellos, los galardonados con los Premios Cervantes o los Premios Nacionales de Investigación, Innovación y Diseño, así como representantes del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI), Víctimas del Terrorismo, y personas que han participado en actos organizados durante este año con miembros de la Familia Real.

La reina Letizia con el Premio Cervantes Álvaro Pombo

Al igual que se hizo en 2025, cuando acudieron medio centenar de alcaldes de los municipios de las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 o también con los afectados por el volcán de La Palma, la Casa Real ha invitado al Palacio Real a representantes de la sociedad civil de Ceuta y Melilla, como gesto de deferencia y cariño hacia una población que ha sufrido la invasión de más de 80.000 personas los días 30 y 31 de julio. Entre ellos estarán presentes los diputados y senadores de Ceuta y Melilla, así como los presidentes de la Cámara de Comercio, entre otros representantes como la Asociación Aspanies de Melilla, que lleva 37 años trabajando en defensa de los derechos, la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias.

La incógnita de Pedro Sánchez: ¿acudirá con Begoña? ¿Se irá sin que haya acabado la recepción, como en 2025?

Una de las incógnitas del día es la actitud que adoptará Pedro Sánchez en la recepción del Palacio Real. Una de las dudas es saber si acudirá solo al Palacio Real, por tercera vez, o estará acompañado de su esposa, la imputada Begoña Gómez, con la que no le importó acudir a la misa en la Sagrada Familia presidida por el papa León XIV, a pesar de su situación judicial.

Otra de las incógnitas, teniendo en cuenta que ha convocado elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre, es saber si Sánchez hará declaraciones a los periodistas como era tradición. En 2025 y sin dar ninguna explicación, Sánchez se marchó apresuradamente del Palacio Real tras saludar a los Reyes, sin que hubiera terminado ni el besamanos, ni la recepción y sin declaraciones a los periodistas.

Las ausencias de 2026

La reina Letizia con el Premio Cervantes Álvaro Pombo

A la ausencia habitual del presidente vasco, Imanol Pradales, este año se suman las ausencias de dos presidentes autonómicos. El primero, la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que estará en Bruselas para asistir a una reunión del Comité de las Regiones, del que es vicepresidente. Y la segunda, la de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, por razones personales.

Tampoco asistirá Santiago Abascal, líder de Vox, que ya se ausentó en 2025 de la recepción en el Palacio Real, y que celebrará este día en Ceuta "con los españoles que defienden la frontera que Sánchez ha abandonado".

Entre los presidentes que han confirmado su asistencia, además de los presidentes de Ceuta, Juan Jesús Vivas y Melilla, Juan José Imbroda , están los presidentes de Aragón, Jorge Azcón; Asturias, Adrián Barbón; Baleares, Marga Prohens; Canarias, Fernando Clavijo; Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; Extremadura, María Guardiola; Galicia, Alfonso Rueda; Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Murcia, Fernando López Miras.