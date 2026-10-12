De Ayuso, Ester Muñoz o Sofía Palazuelo: aciertos y desaciertos estilísticos del Día de la Fiesta Nacional

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La reina Letizia ha optado por un un vestido rosa empolvado de corte evasé, largo midi y manga francesa de la firma española The 2nd Skin. Lo ha combinado con un broche de diamantes y perlas de la reina Victoria Eugenia. Este vestido lo estrenó el 12 de noviembre de 2025 con motivo de la visita de Estado a China. Muy elegante y adecuada.