De Ayuso, Ester Muñoz o Sofía Palazuelo: aciertos y desaciertos estilísticos del Día de la Fiesta Nacional
SS.MM. los Reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, han presidido el acto principal con motivo del Día de la Hispanidad y de la Fiesta Nacional de España. Posteriormente, tendrá lugar la recepción y el tradicional besamanos en el Palacio Real
La Familia Real ha presidido este lunes el tradicional desfile militar de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre.
Felipe VI ha vestido el uniforme de capitán general del Ejército del Aire y el Espacio.
La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha lucido el uniforme de alférez del Ejército de Tierra.
La reina Letizia ha optado por un un vestido rosa empolvado de corte evasé, largo midi y manga francesa de la firma española The 2nd Skin. Lo ha combinado con un broche de diamantes y perlas de la reina Victoria Eugenia. Este vestido lo estrenó el 12 de noviembre de 2025 con motivo de la visita de Estado a China. Muy elegante y adecuada.
La infanta Sofía con un traje blazer de Tommy Hilfiger que forma parte de una colección bautizada como The Sofia Capsule, diseñado por Sofia Richie. Lo ha combinado con un pantalón recto, fluido, y unas bailarinas destalonadas de color nude.
Ester Muñoz, una de las más elegantes del día con vestido blanco hielo con cuerpo estructurado y cuello chimenea, ha compartido triubuna con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha optado por un vestido rojo de largo midi, pequeña capa y aberturas en mangas de la firma Coosy.
María Guardiola, presidenta de Extremadura como Marga Prohens, presidenta de Baleares, han optado por colores burgundy, que son máxima tendencia este otoño. La presidenta de la Comunidad de Madrid, ha lucido un vestido azul de Rocío Osorno con torera bordada de estampado floral.
Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar ha sido otra de las invitadas que ha optado por el rojo, en este caso con un vestido midi de manga capa y volantes en la zona frontal y laterales. Lo ha combinado con un cinturón tipo cordón de color negro ajustado a su cintura, sandalias negras y clutch del mismo color.
La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha optado por un arriesgado modelo en color ciruela con mangas abullonadas y largo midi, con volumen en la zona de las caderas que no le favorecía demasiado teniendo en cuenta su elevada estatura. Ha estado mejor en otras ocasiones.
Teresa Urquijo, esposa del alcalde de Madrid, ha optado por un diseño midi de inspiración oriental, en color azul marino y estampado floral en tono amarillo y azul, falda fluida de largo midi que ha combinado con zapatos destalonados de tacón sensato y un bolso granate.
La Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha optado por un vestido en color gris perla, de corte midi, manga francesa abullonada y estampado floral. Correcta.
Otra de las invitadas que ha elegido el color rojo ha sido Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro con un vestido midi de gasa, cuello a la caja y manga larga con volantes en los puños, que ha combinado con unas sandalias de plataforma en color nude.
La ministra Diana Morant ha elegido un look en color teja, muy tendencia, pero con excesivos brillos para un evento de mañana. El look estaba formado por un top de manga corta y una falda midi ajustada. Mejorable.