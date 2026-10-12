Una joya histórica, la complicidad de padre e hija, récord de ausencias y casi mil invitados: así ha sido el 12-O

Don Felipe y doña Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, han presidido un año más el desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional, una de las citas institucionales más importantes de su agenda.

Sánchez no logra evitar los abucheos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha dudado en resguardarse varios minutos en su coche oficial para evitar exponerse a lo inevitable en los últimos tiempos: los abucheos. Un año más, ha vuelto a comprobar el rechazo de la población y ha sido recibido entre pitos, gritos e insultos.

El saludo más frío

Tras descender de su vehículo, Sánchez se dirigió a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida y al Jemad, Teodoro López Calderón.

El saludo con Ayuso y Almeida fue muy frío, y obvió la conversación en todo momento con ellos. Fue el Jemad el que llevó el peso de la conversación. Incluso abandonó el grupo para ir a conversar con Camilo Villarino, jefe de la Casa de S.M. el Rey, para no hablar con ellos.

Los apuros de Leonor con el Toisón de Oro

Una jornada que ha comenzado con el desfile militar que nos ha dejado la primera anécdota de la jornada. Justo a su llegada, cuando la Familia Real se colocaba para escuchar el himno nacional, Felipe VI ha indicado a la princesa Leonor que se le había caído la insigne Orden del Toisón de Oro al suelo. En ese momento, la princesa Leonor se ha agachado, ha recogido la insignia y se la ha guardado en el bolsillo del pantalón justo cuando iba a comenzar la interpretación del himno nacional. Ya en la Tribuna de Honor, ha sido el propio Rey quien no ha dudado en ayudar a su hija a colocar el Toisón que le entregó Felipe VI en 2018.

Asimismo, la reina Letizia no dudaba en trasladarle calma con su mirada a la princesa Leonor, recordándole que todo estaba perfecto.

La complicidad entre Felipe VI y Leonor

Durante el desarrollo del desfile militar, la primogénita de los Reyes ha compartido algunos gestos de complicidad con Felipe VI, con el que ha compartido charlas, mostrándose atenta a los detalles del protocolo militar. Para la Fiesta Nacional de 2026, la princesa de Asturias ha recuperado su primer uniforme, el mismo que llevó con solo 18 años, en esta ocasión el de gala del Ejército de Tierra.

La Reina Letizia, con una joya histórica que no es 'la Peregrina'

La reina Letizia ha lucido una pieza perteneciente a las joyas de pasar: se trata del histórico broche de diamantes y perlas que perteneció a la reina Victoria Eugenia, que presenta una perla grisácea rodeada de brillantes de la que pende otra perla con forma de pera y que prende de una V invertida de diamantes.

Se trata de una joya que muchos confunden con la perla peregrina, aunque no es así y suele dar a confusión, ya que la Familia Real posee tres perlas muy parecidas, pero en este 12 de octubre no la lucía, sino que era el que perteneció a la infanta Isabel, la Chata, y que la reina Victoria Eugenia modificó a su gusto.

Asistencia récord de ministros

Este año electoral, tanto el desfile como la posterior recepción del Palacio Real han tenido asistencia récord de ministros: Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz, Sara Aegesen, José Manuel Albares, Félix Bolaños, Margarita Robles, Arcadi España, Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas, Ernest Urtasun, Milagros Tolón, Jordi Hereu, Isabel Rodríguez, Ángel Víctor Torres, Diana Morant, Ana Redondo y Elma Saiz. Entre los ausentes, han faltado Mónica García, Bustinduy, Óscar Puente y Óscar López, que sí ha asistido al desfile, pero no a la recepción.

La ausencia de Begoña Gómez, por tercer año consecutivo

Era una de las grandes incógnitas que se ha resuelto en cuanto ha aparecido Pedro Sánchez al besamanos y a la recepción de los Reyes en el Palacio Real. A diferencia de la misa del papa León XIV en Barcelona, donde Sánchez no dudó en acudir con Begoña Gómez en un acto presidido por los Reyes, este año, el presidente del Gobierno ha acudido por tercer año consecutivo sin su mujer, Begoña Gómez, contra quien el juez Juan Carlos Peinado ha abierto juicio oral por varios presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

El impresentable embajador de Irán

Como todos los años, el cuerpo diplomático acreditado en España ha sido invitado a la recepción del Palacio Real. Entre ellos, el embajador de Irán, Hassan Ghashghav, que no ha dado la mano ni a la Reina, ni a la princesa Leonor, ni a la infanta Sofía. Desde el triunfo de la revolución islámica de 1979 en Irán, los hombres no pueden dar la mano a las mujeres en público.

Los invitados a la recepción

Casi un millar de invitados han acudido al besamanos y recepción ofrecida por los Reyes, desde el presidente del Gobierno, el jefe de la oposición, ministros, alcaldes, presidentes autonómicos, diputados y senadores, pasando por el seleccionador nacional Luis de la Fuente, el presidente ejecutivo de Acciona, José Manuel Entrecanales y su mujer María Carrión López de la Garma, exministros como José María Michavila, Isabel Tocino o María Dolores de Cospedal, así como otros habituales de la crónica social como los duques de Huéscar, Esther Alcocer Koplowitz, Ana Rosa Quintana o Eugenia Martínez de Irujo.