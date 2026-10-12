Doña Letizia brilla en el Día de la Fiesta Nacional con moda española y una joya histórica de la reina Victoria Eugenia

La reina Letizia ha optado por respaldar la moda española en uno de los actos centrales de la agenda institucional de la Corona, con motivo de la conmemoración de la Fiesta Nacional de España.

En esta ocasión, doña Letizia ha recuperado de su armario un elegante vestido en tono rosa empolvado, de cuello a la caja, manga francesa, cintura entallada, largo midi y falda de corte evasé de la firma The 2nd Skin Co. Se trata de un modelo que la Reina estrenó durante su pasada visita de Estado a China, el 12 de noviembre de 2025. Lo ha combinado con unos zapatos destalonados de tacón sensato acabados en punta en color negro, que ha combinado con un bolso del mismo color.

Pero sin duda, ha destacado por lucir una pieza perteneciente a las joyas de pasar: se trata del histórico broche de diamantes y perlas que perteneció a la reina Victoria Eugenia, que presenta una perla grisácea rodeada de brillantes de la que pende otra perla con forma de pera y que prende de una V invertida de diamantes. Se trata de una joya que muchos confunden con la perla peregrina, algo común ya que la Familia Real posee tres perlas muy parecidas, pero en este 12 de octubre no era la Peregrina. El broche que ha lucido la reina Letizia perteneció a la infanta Isabel, la Chata, y la reina Victoria Eugenia modificó a su gusto. doña Letizia lució este elemento por primera vez durante la Pascua Militar de 2019.

Asimismo, ha querido tener un guiño familiar hacia su primogénita. La Reina ha sumado a su anillo habitual de Coreterno otra pieza de oro rosa, diamantes y rubíes perteneciente a la princesa Leonor. Se trata de un diseño de Gold&Roses de oro rosa de 18 quilates, diamantes y rubíes, que la heredera al trono llevó con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, reforzando la continuidad dinástica en este acto solemne.