El embajador de Irán niega la mano a la reina Letizia, a la princesa Leonor y a la infanta Sofía en el besamanos

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha evitado estrechar la mano de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante la recepción al cuerpo diplomático celebrada este lunes en el Palacio Real de Madrid con motivo de la Fiesta Nacional. El diplomático sí ha saludado con un apretón de manos al rey Felipe VI.

Como cada año, los representantes del cuerpo diplomático acreditado en España han sido invitados a la recepción en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre. Durante el saludo a la Familia Real, el embajador iraní ha estrechado la mano de Felipe VI, pero ha evitado hacerlo con la Reina, la princesa de Asturias y la infanta Sofía.

En su lugar, ante las tres mujeres de la Familia Real, Zabib ha optado por juntar las manos e inclinar ligeramente la cabeza, sin establecer contacto físico.

Desde el triunfo de la Revolución Islámica de 1979, en Irán se aplican normas sociales y religiosas que condicionan las interacciones públicas entre hombres y mujeres. Entre ellas figura la práctica de evitar el contacto físico, como darse la mano, entre personas de distinto sexo en determinados contextos.

Casi un millar de invitados han acudido al besamanos y recepción ofrecida por los Reyes, desde el presidente del Gobierno, el jefe de la oposición, ministros, alcaldes, presidentes autonómicos, diputados y senadores, pasando por el seleccionador nacional Luis de la Fuente, el presidente ejecutivo de Acciona, José Manuel Entrecanales y su mujer María Carrión López de la Garma, exministros como José María Michavila, Isabel Tocino o María Dolores de Cospedal, así como otros habituales de la crónica social como los duques de Huéscar, Esther Alcocer Koplowitz, Ana Rosa Quintana o Eugenia Martínez de Irujo.