El incidente de la princesa Leonor con el Toisón de Oro, que Felipe VI le ayudó a resolver

Don Felipe y doña Letizia han encabezado este lunes los actos centrales del 12 de octubre en Madrid, en una jornada en la que la Familia Real ha vuelto a mostrar una imagen de unidad institucional al completo. Acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, los monarcas han recibido el calor de miles de madrileños congregados a lo largo del eje central de la capital, en una cita que precede al inminente y significativo viaje oficial a Ceuta y Melilla.

Gran parte de las miradas del público y de las autoridades han recaído sobre la princesa Leonor, quien ha portado el uniforme de gala del Ejército de Tierra.

Justo cuando la Familia Real se colocaba para escuchar el himno nacional, con los Reyes en el podio central y sus hijas a la derecha, Felipe VI ha indicado a la princesa Leonor que se le había caído la insigne Orden del Toisón de Oro. Seguidamente, la princesa Leonor se ha agachado, ha recogido la insignia y la ha guardado en el bolsillo del pantalón, hasta que finalizase la interpretación del himno nacional.

🔴A la princesa Leonor se le cae el Toisón de Oro y el rey Felipe VI le ayuda a colocárselo#12deoctubre #12OLD 🔗 https://t.co/PeeJuOvHSj pic.twitter.com/pkLMK3JPQ4 — Libertad Digital (@libertaddigital) October 12, 2026

Una vez que Felipe VI ha pasado revista a las tropas, y ya ubicados en la Tribuna de Honor, ha sido el propio Rey quien no ha dudado en ayudar a su hija a colocar el Toison correctamente. Una imagen que los comentaristas de TVE no han dudado en calificar, a la que es la máxima distinción y honor que puede otorgar la Casa Real de España y que le impuso el Rey a su hija el 30 de enero de 2018, como "collarcillo" cuando el Rey estaba ayudando a su hija a colocarla perfectamente sobre su corbata negra.

Sobre la guerrera lucía la insignia de la Orden de Carlos III, así como las Grandes Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, todas ellas con distintivo blanco.

Durante el desarrollo de la parada, la primogénita de los Reyes ha compartido además algunos gestos de complicidad con el jefe del Estado, mostrándose atenta a los detalles del protocolo militar.

Concluidos el desfile, los monarcas se han dirigido al Palacio Real para ofrecer la tradicional recepción ante representantes institucionales, miembros del Gobierno y de la sociedad civil.