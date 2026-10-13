De Alfonso XII a Felipe VI: así fueron las otras visitas reales a Ceuta y Melilla

Don Felipe y Doña Letizia viajarán a Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, en una visita que, tal y como ha informado Zarzuela, ha sido consensuada entre el Gobierno y la Casa Real, en la que será la primera visita oficial de los Reyes a ambas ciudades desde la llegada al trono de Felipe VI en 2014, aunque no la primera visita de un Rey a Ceuta y Melilla.

Las primeras visitas reales: la infanta María Luisa Fernanda y Alfonso XII

La primera visita real de la que se tiene constancia fue en julio de 1849, cuando la infanta María Luisa Fernanda, hermana de la reina Isabel II, se convirtió en la primera en visitar Ceuta acompañada de su marido, Antonio de Orléans, duque de Montpensier, para que realizaran un informe sobre las necesidades más acuciantes del lugar.

Rey Alfonso XII

La siguiente visita fue el 20 de noviembre de 1877, cuando Alfonso XII, tres años después de ser proclamado como Rey de España, llegó a bordo de la fragata Victoria. Nada más llegar, acudió a un Te Deum en la catedral, visitó el Cuartel del Serrallo, regresó a la Comandancia General, y presenció una gran parada militar, para la que se construyó una tribuna. En aquellos años, Ceuta contaba con unos seis mil habitantes, y para la visita real, se arreglaron las calles y se engalanaron los balcones de la ciudad con banderas de España y retratos del Rey.

Alfonso XIII, el rey que visitó por primera vez Melilla y dos veces Ceuta

El 2 de mayo de 1904, Alfonso XIII, a punto de cumplir 18 años, realizó la primera visita de un rey de España a Melilla. El monarca llegó a bordo del buque Giralda y fue recibido por el comandante general Venancio Hernández. El Rey puso la primera piedra de un proyecto que cambió la relación de Melilla con el exterior: el puerto. Tras recorrer parte de la ciudad en coche, Alfonso XIII volvió al Giralda y puso rumbo a las islas Chafarinas.

El 3 de mayo de 1904 visitó Ceuta donde fue recibido por el comandante general de Ceuta, Francisco Fernández Berna. Al igual que había hecho su padre, acudió a la catedral, visitó las instalaciones militares, presenció el desfile de la Compañía del Regimiento Fijo de Ceuta, que le había rendido honores en el momento del desembarco en el muelle de Comercio y contempló el monumento levantado en honor de los héroes de la Guerra de África.

El 7 de enero de 1911 acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, Alfonso XIII regresó a Melilla, donde colocó la primera piedra del futuro Panteón de Héroes, dedicado a los militares fallecidos durante las campañas.

El 5 de octubre de 1927, Alfonso XIII regresó a Ceuta acompañado de la reina Victoria Eugenia. Fue una visita de fuerte calado militar, ya que acababa de finalizar la guerra del Rif y se consolidaba el protectorado español en Marruecos.

Los Reyes llegaron a bordo del acorazado Jaime I, donde les esperaba el presidente de la Junta Municipal, José García Benítez, junto a los generales Sanjurjo y Berenguer. Alfonso XIII pasó revista a las tropas y en un coche descapotable, desfiló por una ciudad que se engalanó con arcos de flores con mensajes como "Vivan los reyes", "Vivan sus majestades" o "Viva España".

La reina Victoria Eugenia en Ceuta

Después partió hacia el acuartelamiento de Dar Riffien, cuna de La Legión, donde la reina Victoria Eugenia entregó la bandera que recibió el coronel Sanz de Larín. Tras bendecir la bandera, se ofició una misa y el rey impuso condecoraciones militares, una de ellas al fundador de la Legión, Millán Astray. Por la tarde, los Reyes regresaron a Ceuta donde Alfonso XIII inauguró la empresa petrolífera Ybarrola mientras que la reina Victoria Eugenia visitó el hospital de la Cruz Roja. Terminaron el día en el Ayuntamiento y visitando la Iglesia de Nuestra Señora de África. Al día siguiente, visitaron Tetuán para después trasladarse a Melilla en el acorazado Jaime I.

En Melilla, escoltados por un escuadrón de Regulares, se dirigieron a la iglesia del Sagrado Corazón, donde se ofició un Tedeum, y posteriormente un desfile de las tropas y una recepción. Al día siguiente el Rey se desplazó a la zona de Annual mientras que la reina Victoria Eugenia visitó los hospitales de la Cruz Roja y el de Pagés. Por la tarde, tras pasar por Tauima y Nador, inauguraron en Melilla el curso escolar 1927-1928 de la Escuela General y Técnica.

Las visitas de D. Juan Carlos y Dª Sofía como Príncipes y Reyes de España

Fue el 20 de septiembre de 1970. Juan Carlos y Sofía llegaron a Melilla como Príncipes de España para participar en los actos del 50 aniversario de la fundación de La Legión. Acudieron a la iglesia del Sagrado Corazón y participaron en los actos legionarios. También visitaron el Ayuntamiento, donde Juan Carlos recibió el Bastón de Mando de la Ciudad y ambos firmaron en el Libro de Oro. "A la Histórica y Valerosa ciudad de Melilla, con todo el afecto de la Princesa y mío, en esta primera visita. Juan Carlos, Príncipe de España. Sofía, Princesa de España."

Después conocieron el Museo Municipal y se acercaron a la iglesia de la Purísima Concepción, donde subieron al camarín de la Virgen de la Victoria. Al día siguiente, visitaron Ceuta, donde entregaron una bandera, donada al Tercio Duque de Alba por la hermandad del Cristo de la Buena Muerte, en el que la princesa Sofía actuó de madrina. En el Ayuntamiento dejaron como dedicatoria "A la ciudad de Ceuta, adelantada de la Patria en tierra de África, con todo el Afecto. Juan Carlos, Príncipe de España. Sofía, Princesa de España."

Juan Carlos I y Sofía en Melilla, en 2007

No sería hasta 2007 cuando regresaron ya como Reyes de España a Ceuta y Melilla, en un viaje que tensó las relaciones entre Marruecos y España. El 5 de noviembre de 2007, los Reyes llegaron en helicóptero desde Málaga donde fueron recibidos en la plaza de África por Juan Jesús Vivas. Hubo honores militares y un breve recorrido a pie hasta el Palacio de la Asamblea, donde unas 25.000 personas salieron a las calles a quienes saludaron desde el balcón del Ayuntamiento, firmaron en el Libro de Oro y recibieron las distinciones de la ciudad. Después almorzaron en el Parador La Muralla y descubrieron una placa en el parque que llevaba el nombre del Rey. Al terminar, regresaron a la península, pernoctando en Málaga.

Al día siguiente, el 6 de octubre de 2007 viajaron a Melilla donde les recibió Juan José Imbroda. En el Palacio de la Asamblea, recibieron la Llave de Oro y se asomaron al balcón para saludar a las más de 30.000 personas que les recibieron. La jornada incluyó un almuerzo en el Hotel Melilla Puerto, donde acudieron 400 invitados.

La visita de D. Felipe y Dña. Letizia: un viaje que llega en un momento delicado

Don Felipe y Doña Letizia visitan las ciudades de Ceuta y Melilla después de la invasión de 80.000 inmigrantes el pasado mes de julio, en la que será la primera vez que un rey de España duerma en Ceuta para poder disponer del tiempo necesario para conocer la situación de ambas ciudades.

La visita de los Reyes empezará a las 12:30 horas del 13 de octubre en el Ayuntamiento de Ceuta, donde serán recibidos por las autoridades locales, que les entregarán las llaves de la ciudad. Allí mantendrán una reunión de trabajo y un encuentro con los miembros del Consejo de Gobierno. A las 16:45 horas, visitarán el Colegio Vicente Alexandre y a las 18:00 participarán en un acto ecuménico de homenaje a las personas que fallecieron en el mar los días 30 y 31 de julio en el cementerio de Sidi Embarek. Posteriormente, se trasladarán al Parador de Ceuta, donde recibirán a las 19:00 a los representantes de la sociedad civil ceutí, y donde el Rey les dirigirá unas palabras.

Tras pernoctar en Ceuta, la visita continuará el miércoles 14 de octubre en Melilla. A las 11:45 horas visitarán la Asamblea de Melilla y, por la tarde visitarán el colegio Eduardo Morillas. A las 17:45 se encontrarán con unos 150 representantes de la sociedad melillense, en el Hotel Melilla Puerto, en el que también intervendrá Felipe VI.