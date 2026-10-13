La ilusión de los niños de Ceuta por los Reyes: salen antes del colegio para recibirles

La visita de los Reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta ha despertado una enorme expectación entre los más pequeños, que se han agolpado en los alrededores del Consistorio para recibir a los monarcas. Entre los asistentes había niños que no querían perderse la llegada de los Reyes, familias que acudían juntas y escolares que han podido salir antes de clase para asistir a los actos.

Thiago y Anuar son dos de los pequeños que han esperado con ilusión la llegada de los monarcas. Preguntados por quién visitaba este martes la ciudad, Thiago ha respondido que "los Reyes de España". Ambos han reconocido que tenían muchas ganas de verlos y, cuando les han preguntado a quién les apetecía saludar especialmente, Anuar ha señalado que al Rey Felipe VI. Thiago ha coincidido con él y también ha expresado su deseo de saludar al monarca.

Los niños salen antes de clase para acudir al recibimiento

La expectación se ha notado desde primera hora de la mañana en las calles del centro de Ceuta, donde numerosos ciudadanos se han situado detrás de las vallas para conseguir ver de cerca a los Reyes. Los más pequeños han tenido un protagonismo especial en el recibimiento, hasta el punto de que algunos niños han podido salir de clase a las once de la mañana para no perderse la llegada de Felipe VI y doña Letizia.

Durante el recorrido, los niños han buscado la oportunidad de saludar a los monarcas, hacerse fotografías con ellos y llevarse un recuerdo de una jornada que muchos esperaban con entusiasmo. Los selfies y los saludos se han sucedido entre los asistentes, mientras los Reyes se detenían para estrechar manos y mostrar su cercanía a los ciudadanos.

Uno de los momentos más entrañables se ha producido con los bebés que se encontraban entre el público. Felipe VI y la Reina Letizia han tenido gestos de cariño con los más pequeños, incluidas unas tiernas caricias a un bebé a su llegada a Ceuta, una imagen que ha reflejado el ambiente cercano del recibimiento.

La visita también ha reunido a distintas generaciones. Entre los asistentes había una abuela que ha acudido acompañada de su nieta para compartir con ella la llegada de los Reyes y participar en un acontecimiento especialmente esperado en la ciudad autónoma.

La emoción de los niños se ha sumado así a los aplausos, las banderas de España y los gritos de apoyo que han acompañado a Felipe VI y doña Letizia durante su recorrido. Para muchos de los pequeños, la visita ha supuesto la oportunidad de ver de cerca a los Reyes y, en algunos casos, de intentar conseguir un saludo o una fotografía para recordar el día.