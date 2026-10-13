La Reina Letizia apuesta por la sobriedad en Ceuta con una chaqueta de tweed, camisa blanca y pantalón palazzo

La reina Letizia ha apostado por la sobriedad y la elegancia clásica en su visita oficial a Ceuta este martes. Después de lucir un vestido rosa de The 2nd Skin Co. durante el desfile de la Fiesta Nacional y la posterior recepción en el Palacio Real, la Reina ha cambiado de registro con un conjunto de tonos fríos formado por una chaqueta de tweed jaspeada, una camisa blanca y un pantalón de vestir azul marino.

El estilismo elegido para esta jornada combina formalidad y funcionalidad, dos características acordes con una agenda que incluye encuentros con las autoridades de la ciudad, visitas a un centro educativo y un acto de recuerdo a las personas fallecidas en el mar los pasados 30 y 31 de julio.

Una chaqueta de tweed de Hugo Boss como protagonista

La pieza central del conjunto es una chaqueta de tweed de Hugo Boss en tonos azul grisáceo, con un acabado jaspeado que aporta textura al estilismo. Se trata de una prenda estructurada y ligeramente entallada, que define la silueta sin recurrir a adornos llamativos. La Reina ya había lucido esta chaqueta en otras ocasiones, por lo que se trata de una prenda recuperada de su armario.

Letizia la combina con una camisa blanca de cuello clásico, abotonada y visible bajo la chaqueta. El contraste entre el blanco de la parte superior y los tonos fríos del conjunto aporta luminosidad al look sin romper su línea discreta.

La reina Letizia (d) saluda a la multitud que espera su llegada ante el Ayuntamiento de CEuta, este martes. Los reyes han aterrizado este martes en el helipuerto de Ceuta donde a las 12:30 comenzarán su agenda de actos de esta visita histórica. | Fuente: EFE

El pantalón de vestir azul marino, de pernera amplia y caída fluida, completa la propuesta. Su corte alarga visualmente la silueta y mantiene la continuidad cromática con la chaqueta, en un conjunto de inspiración ejecutiva que encaja con los compromisos institucionales de la jornada.

Una diadema discreta y complementos sin extravagancias

La Reina completa el estilismo con una diadema fina y oscura que recoge el cabello hacia atrás y despeja el rostro. Lleva la melena castaña suelta, con un acabado liso y las puntas ligeramente onduladas.

Los pendientes dorados discretos y el maquillaje natural acompañan el conjunto sin restarle protagonismo a las prendas principales. La elección de complementos mantiene la misma línea sobria que caracteriza al resto del estilismo.

Del rosa de la Fiesta Nacional al azul grisáceo en Ceuta

El cambio de registro respecto al día anterior es evidente. Para la Fiesta Nacional, Letizia eligió un vestido rosa de corte midi de The 2nd Skin Co., firma de Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández. No era la primera vez que lo llevaba: lo estrenó en noviembre de 2025, durante la visita a Pekín, en el recibimiento al presidente chino, Xi Jinping, y a su esposa, Peng Liyuan.

En Ceuta, la Reina ha dejado atrás ese tono más festivo para recurrir a una combinación de azul grisáceo, blanco y azul marino. El resultado es un conjunto clásico, con prendas que ya forman parte de su vestuario habitual y que permiten mantener una imagen formal durante los distintos actos previstos.

Una jornada oficial con varias paradas en Ceuta

Los Reyes han comenzado su visita en el Ayuntamiento, donde han sido recibidos por las principales autoridades y han mantenido reuniones de trabajo con representantes de la sociedad ceutí y miembros del Consejo de Gobierno.

Por la tarde, Felipe VI y Letizia tienen previsto visitar el colegio público Vicente Aleixandre y el barrio en el que se encuentra, en el que se educa en un ambiente multicultural. Posteriormente, participarán en un acto de recuerdo a las personas fallecidas en el mar los días 30 y 31 de julio en el cementerio de Sidi Embarek, con representantes de las cuatro confesiones presentes en la ciudad.

La agenda concluirá con un encuentro con ciudadanos y representantes de la sociedad ceutí. Los Reyes permanecerán en Ceuta antes de continuar su viaje oficial a Melilla este miércoles 14 de octubre, donde visitarán la Asamblea y el colegio de educación infantil y primaria Pintor Eduardo Morillas, además de mantener un encuentro con la sociedad melillense.