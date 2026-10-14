El Rey, en Melilla: "Nunca dejéis de creer en vuestro futuro porque detrás de él está toda España"

Como en Ceuta, el Rey se ha mostrado emocionado en el discurso que ha pronunciado este miércoles en el Hotel Melilla Puerto de la ciudad autónoma, en el que ha reconocido "lo importante que es para la Corona estar, estar presente lo más posible por todo el país, en sus comunidades, ciudades y pueblos".

Felipe VI ha agradecido también "de corazón" a los melillenses "por salir a recibirnos con tanto cariño" y ha tenido palabras para recordar su paso por la otra ciudad autónoma española: "Estamos impresionados por todo lo que hemos visto y vivido en Ceuta". Además, ha destacado que la llave simbólica que han recibido esta mañana de manos del presidente Imbroda "será siempre testimonio y recuerdo de vuestra acogida, de vuestra lealtad; como también lo será de nuestro compromiso con Melilla. Sabemos que son días de inquietud, y por eso os lo agradecemos doblemente".

Al igual que en Ceuta, el Rey ha reconocido el compromiso y la dedicación de los servidores públicos de todas las Administraciones, que han hecho posible esta visita, y no ha dudado en recordar a los vecinos de Ceuta, y de que se preserve el civismo "de seguir haciendo las cosas bien en términos de convivencia, sobre todo en momentos complejos como los actuales".

Felipe VI ha querido incidir en que la convivencia es un reto diario, "un reto que durante siglos habéis gestionado con sabiduría, con inteligencia ciudadana, y que os ha hecho como sois: una ciudad rica en diversidad, en cultura, con un patrimonio singular e inconfundible. Sois una ciudad fascinante que merece la pena venir a conocer y a vivir".

El monarca ha incidido en la importancia de seguir trabajando unidos. "Las discrepancias, lógicas —e incluso necesarias en una democracia avanzada, como la nuestra—, deben ir siempre de la mano de la unidad institucional y la búsqueda del entendimiento, que es garantía de estabilidad y la mejor fórmula para un trabajo eficaz. Todas las instituciones, empezando por la Jefatura de Estado, debemos trabajar siempre con esa misma conciencia del bien común. Eso piden y en eso confían los ciudadanos".

Al igual que en Ceuta, el Rey ha querido trasladar un mensaje de presente y de futuro. "Aunque sea una obviedad, es importante reafirmarla: Melilla es España y Melilla es Europa", lo que ha provocado una ovación cerrada al monarca. "Su frontera es frontera de la Unión; una frontera única, que no distingue flancos ni puntos cardinales, pues se basa en un acervo compartido de derechos, libertades y responsabilidades ciudadanas. Cualquier amenaza a la frontera de un estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la UE", ha señalado.

Asimismo, ha defendido que los españoles y los europeos, "somos miembros orgullosos de una Unión que cree firmemente en el imperio de la ley y en la dignidad de la persona. Es un estándar muy alto, fruto de un camino largo y difícil. Pero que nadie confunda esas convicciones con debilidad. Estamos preparados para defender nuestros valores y nuestras libertades".

Para finalizar, Felipe VI ha querido lanzar un mensaje de optimismo y de futuro. "Hoy parece que el presente se impone y lo llena todo, convirtiendo en quimera cualquier otro horizonte. Pero yo os invito a seguir pensando en clave de futuro, con optimismo y alegría. Porque el porvenir de esta ciudad lo hacéis cada vez que os reunís, participáis en la vida pública, abrís las tiendas, los mercados, los colegios y cuidáis unos de otros. Nunca dejéis de creer en el futuro de Melilla porque detrás de ese futuro —impulsándolo— estamos todos. Está toda España —los ciudadanos, las instituciones, los poderes públicos— y está una Unión que reúne 27 estados democráticos. El compromiso firme con el crecimiento social, económico y cultural de vuestra ciudad —de nuestra ciudad— es vuestra mejor garantía".

El Rey ha concluido su intervención recordando que "vivís en esta ciudad increíble, suma de culturas, donde −como en Ceuta− empieza España y donde empieza la UE; donde África y Europa se tocan, y donde dos reinos, España y Marruecos, debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad, que mire por un futuro de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación. Eso exige confianza y responsabilidad, basadas en la buena fe. Lo creo posible y deseable, merece la pena trabajar y abogar por ello, y a ello nos debemos comprometer todos".