En su reciente e histórica visita oficial a Ceuta, los Reyes Felipe VI y Letizia protagonizaron una jornada entrañable y muy cercana al visitar el CEIP Vicente Aleixandre. Entre risas, manualidades y la curiosidad de los más pequeños, la visita dejó momentos inolvidables que reflejan la espontaneidad de los niños.

La divertida anécdota con Felipe VI

Sentado junto a los alumnos mientras compartían sus trabajos de manualidades, el Rey se acercó a una de las niñas para preguntarle con cercanía: "¿Qué es lo que más te gusta del cole?". A lo que la pequeña con timidez le dio la razón a Felipe VI cuando preguntó por sus amigos. También le hizo la misma pregunta a uno de los niños, y rápidamente y con inocencia señaló a su compañera. "¿Has visto lo que te ha dicho?", se acercó el rey hacia la niña, que tímidamente asentía con una sonrisa.

La divertida anécdota de Felipe VI con un niño en Ceuta pic.twitter.com/pSXawfU5i2 — Libertad Digital (@libertaddigital) October 14, 2026

Doña Letizia se mostró muy atenta con los grupos más pequeños, compartiendo risas mientras conversaban sobre sus edades supervisando cómo recortaban y pegaban estrellas de colores en manualidades con forma de concha marina.

Los Reyes también tuvieron la oportunidad de charlar con el cuerpo docente del colegio.

Fuera de las aulas, tanto Felipe VI como Doña Letizia fueron recibidos calurosamente por los vecinos ceutíes, quienes se congregaron en las inmediaciones para saludarles, vitorearles y expresarles su cariño en los aledaños del centro educativo.

La cercanía de Letizia

El baño de masas de los Reyes saludando a la población ceutí dejó momentos de gran cercanía por parte de la Reina Letizia, quien no dudo en aproximarse al público para corresponder al afecto recibido. Entre vítores y aplausos, Doña Letizia regaló gestos entrañables como acariciar a un bebé en brazos de su madre, firmar una bandera de España a petición de los ciudadanos y fotografiarse en un distendido selfie con un grupo de chicas que celebraban jubilosas su presencia.

🔴 La reina Letizia acaricia a un bebé, firma una bandera de España y se hace un selfie con un grupo de chicas pic.twitter.com/ySIViWg3Qf — Libertad Digital (@libertaddigital) October 13, 2026

La vistita de los Reyes Felipe VI y Letizia ha despertado una enorme expectación.



