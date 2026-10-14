Letizia recupera el rosa en Melilla y evoca el estilismo que lució la Reina Sofía en 2007

La reina Letizia ha vuelto a apostar por la sastrería para afrontar una jornada de compromisos institucionales, esta vez en Melilla. Don Felipe y Doña Letizia han viajado este miércoles a la ciudad autónoma para completar su recorrido por Ceuta y Melilla, casi 19 años después de la visita que protagonizaron los Reyes Juan Carlos y Sofía en noviembre de 2007. Para la ocasión, la Reina ha elegido una combinación de rosa, blanco y negro que aporta un toque de color a un conjunto de líneas clásicas.

El elemento más llamativo del estilismo es una blazer rosa empolvado, de corte estructurado, solapas tradicionales y botones oscuros. El tono recuerda al traje de tweed rosa que llevó Doña Sofía durante la visita de 2007, aunque Doña Letizia ha optado por una fórmula diferente, alejada del conjunto coordinado que lució entonces la emérita.

Una blazer rosa con una blusa blanca de inspiración romántica

La Reina ha combinado la chaqueta con una blusa blanca que destaca por sus detalles delanteros plisados, el cuello ligeramente fruncido y los acabados delicados de las mangas. Una prenda que introduce un aire más femenino en un estilismo dominado por la sobriedad de la ropa de trabajo.

Detalle de la camisa rosa que ha llevado la reina Letizia en su viaje a Ceuta | Fuente: Cordon Press

Para completar el conjunto, Doña Letizia ha elegido unos pantalones negros de vestir, de talle alto y pernera amplia, que mantienen la línea formal de la propuesta. En los pies ha vuelto a recurrir a las merceditas negras con un poco de tacón que ya llevó durante su visita a Ceuta.

La Reina ha lucido el cabello suelto, con ondas suaves y raya lateral. Durante el saludo a los ciudadanos congregados en Melilla, además, se ha quitado la chaqueta, dejando la blusa blanca como protagonista de su imagen.

El recuerdo del traje rosa de Doña Sofía en 2007

La elección cromática de Doña Letizia remite a una de las imágenes que dejó el viaje de los Reyes Juan Carlos y Sofía a Ceuta y Melilla en noviembre de 2007. En aquella ocasión, la Reina Sofía vistió un traje de tweed en rosa empolvado, acompañado de un collar de piedras de colores y su característico peinado con volumen.

Los Reyes eméritos en su viaje a Ceuta en el año 2007 | Fuente: Cordon Press

Casi dos décadas después, Doña Letizia ha recuperado una tonalidad similar para su visita a Melilla, aunque con una interpretación más actual basada en la combinación de prendas independientes. La blazer rosa sustituye al traje completo y se integra con básicos del armario femenino, como la blusa blanca y los pantalones negros.

La visita de este miércoles supone la primera vez que Felipe VI y Doña Letizia acuden juntos a Melilla como Reyes. La jornada ha comenzado en el Palacio de la Asamblea, donde el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, ha recibido a los monarcas y ha hecho entrega al Rey de la Llave de Oro de Melilla.

De la chaqueta de tweed en Ceuta al rosa en Melilla

El estilismo de este miércoles contrasta con el que Doña Letizia llevó el martes durante su visita a Ceuta. En aquella jornada, la Reina optó por una chaqueta de tweed jaspeado en tonos azules, grises y blancos, de la firma Hugo Boss, que combinó con pantalones negros de corte palazzo y las mismas merceditas de Sézane.

La prenda, conocida como Karonita, forma parte de su armario desde 2020 y destaca por su diseño sin cuello ni solapas y el cierre frontal de cremallera. Con aquella elección, la Reina apostó por una imagen más discreta, mientras que en Melilla ha introducido el rosa como principal nota de color.

En ambos casos, Doña Letizia ha recurrido a la combinación de chaqueta y pantalón negro, una fórmula que permite mantener la formalidad exigida por los actos institucionales sin renunciar a pequeños cambios de estilo. El rosa empolvado y los detalles de la blusa han marcado la diferencia en esta segunda jornada del viaje de los Reyes por las dos ciudades autónomas.