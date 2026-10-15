La primera aparición de Harry y Meghan Markle en un acto benéfico al margen de la Corona, tras su regreso a Inglaterra

El príncipe Harry y Meghan Markle han reanudado su presencia en la vida civil británica con un desplazamiento a la localidad de Nottingham. Se trata de la primera aparición pública conjunta de la pareja desde que decidieron instalarse de nuevo en suelo británico el pasado agosto, tras un periodo de varios años fijando su residencia en California tras el famoso Megxit.

El lugar elegido ha sido Nottingham, la ciudad donde hace nueve años se estrenaron como futuros duques de Sussex en su primer acto oficial juntos, cuatro días después de anunciar su compromiso.

Durante esta jornada, los duques han visitado iniciativas comunitarias con tres organizaciones, Community Recording Studio, Himmah Hub y Epic Partners, que trabajan desde ámbitos diferentes con jóvenes, familias y personas en situaciones vulnerables. Ambos se han dejado ver cercanos ante el público congregado, con quienes han intercambiado saludos y fotografías, y donde además de darse un baño de masas, Meghan ha sido recibida con ramos de flores y numerosos regalos. Vestida con un total look en color berenjena que es tendencia, donde el protagonista era un abrigo de paño oversized, para Markle, este compromiso representa el final de un prolongado distanciamiento de los focos en el Reino Unido. Su última participación en un acto oficial fue con motivo del Día de la Commonwealth de 2020, cuando dijeron adiós a su vida como miembros sénior de la Casa Real, y su última aparición fue en septiembre de 2022, cuando asistió al funeral de la reina Isabel II.

Desde su salida voluntaria de las obligaciones institucionales en 2020, la relación con las tareas oficiales de la monarquía ha permanecido congelada, manteniendo ambos el estatus de miembros no activos de la dinastía, tal y como dejó claro el palacio de Buckingham, cuando el rey Carlos III acotó los términos del regreso de su hijo menor a territorio británico, advirtiendo de que cualquier actividad que desarrolle la pareja pertenecerá estrictamente al ámbito privado y personal. De este modo, la monarquía delimita cualquier confusión institucional, dejando claro que ninguno de sus pasos cuenta con mandato ni representación de la Corona británica.

Este retorno a la vida cotidiana en las islas no ha estado exento de dificultades de adaptación y logística familiar. Con el propósito de que sus dos hijos se eduquen en el entorno británico, la pareja fijó su residencia en la comarca de Cotswolds. Sin embargo, a comienzos del mes de septiembre se vieron obligados a cambiar de centro educativo a los menores tras constatar que sus equipos de seguridad no podían asegurar los traslados diarios con las debidas garantías.

En el terreno profesional, la duquesa de Sussex parece decidida a compaginar su vida familiar con nuevas metas laborales. Según ha desvelado el diario británico The Telegraph, además de centrarse en sus iniciativas empresariales, se encuentra evaluando diversos guiones con el propósito de retomar su carrera interpretativa, una faceta que había quedado interrumpida tras su enlace matrimonial.