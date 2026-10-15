María Zurita elogia a la princesa Leonor y a la infanta Sofía: "Dos mujeres de bandera"

María Zurita ha reaparecido públicamente este miércoles en Madrid con motivo del décimo aniversario de la firma de moda Martín Alcalde. La empresaria y prima de Felipe VI, habitualmente celosa de su intimidad y poco dada a dejarse ver en convocatorias multitudinarias, no quiso faltar a esta cita del sector textil, donde coincidió con otros rostros conocidos como Mariló Montero, Eugenia Osborne o Marta Pombo.

Durante el evento, la hija de la infanta Margarita atendió a los medios con cercanía para detallar el momento personal que atraviesa y los próximos compromisos familiares, entre los que destaca la preparación de su hijo Carlitos para recibir la primera comunión. "Está creciendo más rápido de lo que yo pensaba. Ya tiene 8 años, casi 9, y a apuntarse a la primera comunión y muy nerviosa con eso", confesó ilusionada sobre este importante paso para el menor.

A la mencionada celebración religiosa está prevista la presencia de don Juan Carlos, padrino del niño. Zurita ratificó el excelente estado físico y anímico en el que se encuentra su tío, al que visitó hace pocas fechas: "Este fin de semana no vamos a poder ir, pero estuvimos hace tres semanas. Así que nada, muy bien", relató en referencia al inminente desplazamiento de Juan Carlos I a Sanxenxo. Sobre la vitalidad del monarca emérito, fue rotunda al calificarla de "muy bien, divino". El rey emérito tiene previsto instalarse en el municipio pontevedrés para disputar las regatas de vela al timón del Bribón. Su sobrina corroboró de este modo la estrecha sintonía que la familia mantiene con él y la normalidad institucional y personal con la que se desarrollan sus estancias en España desde que fijó su residencia en Abu Dabi.

Por último, Zurita tampoco escatimó halagos hacia sus primas segundas tras su aplaudida intervención en los actos del 12 de octubre. Al ser preguntada por la presencia de la heredera al trono y su hermana en la Fiesta Nacional, mostró su admiración sin reservas: "Las vi estupendas, divinas. Dos mujeres de bandera, aprovechando el desfile. Así que yo lo vi en la tele, que se ve divinamente". Unas palabras con las que ensalzó la proyección pública y la preparación de las hijas de los Reyes.