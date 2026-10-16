Leonor dará un paso más en su agenda institucional con su primer acto en solitario en los Premios Princesa de Asturias

La princesa Leonor protagonizará el próximo 23 de octubre uno de los cambios más significativos de su agenda institucional y es que, por primera vez, recibirá en solitario a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias, sin la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia ni de su hermana, la infanta Sofía. La audiencia tendrá lugar a las 12:00 horas en el Hotel La Reconquista de Oviedo, unas horas antes de la ceremonia de entrega en el Teatro Campoamor.

Hasta ahora, los encuentros con los galardonados se enmarcaban en una agenda en la que también participaban otros miembros de la Familia Real. La cita del viernes permitirá a Leonor recibir por primera vez sin acompañantes a las personalidades e instituciones distinguidas en la edición de 2026.

Entre los premiados figuran la cantante y escritora Patti Smith, reconocida con el galardón de las Artes; el estudio japonés de animación Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades; y los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, distinguidos en Investigación Científica y Técnica.

También acudirán el periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, premiado en Ciencias Sociales; el futbolista argentino Leo Messi, en Deportes; el escritor británico Julian Barnes, en Letras; la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Cooperación, y la astronauta estadounidense Christina Koch, reconocida con el Premio a la Concordia.

Una mañana con varios actos separados

La agenda institucional del viernes comenzará antes de esa audiencia. A las 11:20 horas, Leonor y la infanta Sofía recibirán a los galardonados con los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo. A las 11:40 horas está prevista la reunión de Felipe VI y Letizia junto a sus hijas con los galardonados con las Medallas de Asturias, Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos de 2026.

Tras el encuentro en solitario de Leonor con los premiados de la Fundación, a las 12:45 horas los Reyes y sus hijas volverán a reunirse para recibir a los presidentes de los jurados y a los miembros de los patronatos de la institución. La jornada culminará a las 18:30 horas con la ceremonia de entrega de los premios en el Teatro Campoamor. Leonor pronunciará un discurso y el Rey cerrará el acto con su intervención.

Concierto y visita al Pueblo Ejemplar

Los compromisos en Asturias arrancarán el jueves 22 de octubre con el XXXIV Concierto Premios Princesa de Asturias, previsto para las 19:00 horas en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe. Los Reyes acudirán junto a sus hijas.

El sábado 24, la Familia Real se desplazará hasta Llanes para participar, a las 12:00 horas, en la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, que este año ha recaído en la Cofradía de Pescadores de Santa Ana.