Letizia deslumbra en los Planeta con un vestido de Sybila y rescatando una joya de hace 20 años

En una ceremonia presidida por don Felipe y doña Letizia, y que congregó a destacadas personalidades de la cultura, la empresa y la comunicación, se celebró la septuagésima quinta edición del Premio Planeta, que obtuvo Isabel Allende gracias a su nueva obra, La hora antes del alba, mientras que el autor Sergio Hernández Carrasco se consolidó como finalista de la noche con La añoranza, obra reconocida con un premio de 200.000 euros.

Doña Letizia atrajo la atención por su estilismo sobrio y elegante, compuesto por un vestido negro de Sybilla personalizado de manera expresa para el evento con varios cortes geométricos con pequeñas aberturas sobre el pecho y la zona de los hombros, creando un juego de formas que rompe con el minimalismo del conjunto y largo midi. Se trata de un vestido que la actriz Juana Acosta lo lució -ligeramente modificado, más largo, con cola y el corte sirena más pronunciado- el pasado marzo en el Festival de Cine de Málaga.

Completó su estilismo con una cartera de mano de Nina Ricci de color negro y ribete dorado perteneciente a su vestidor habitual, acompañada por unos pendientes de PDPaola y los anillos de Karen Hallam y Coreterno, de los que no se desprende.

Una de las joyas que han llamado la atención ha sido una pulsera de diamantes que conserva desde los primeros años de su etapa como miembro de la familia real, y que lució en la cena preboda de Federico y Mary de Dinamarca, celebrada en mayo de 2004. Más de dos décadas después, la Reina vuelve a recuperar una joya.

La alfombra del evento ofreció además otras estampas de interés social, entre las que sobresalió la asistencia de la presentadora Sandra Barneda junto a su cónyuge, Pascalle Paerel, en la que supuso su primera aparición pública tras el enlace celebrado a comienzos de mes. La comunicadora compartió velada con compañeras de profesión como Raquel Sánchez Silva y Nieves Herrero, así como con la novelista Carmen Posadas, encargada en esta edición de desempeñar tareas como miembro del jurado calificador.

La presencia audiovisual tuvo un peso notable gracias a los rostros más conocidos de Atresmedia, que acudieron en bloque y protagonizaron momentos distendidos frente a las cámaras. Figuras de la información y el entretenimiento como Matías Prats, Helena Resano, Mónica Carrillo, Roberto Brasero, Roberto Leal, Jorge Fernández o Alberto Chicote arroparon a Sonsoles Ónega –vencedora de la edición de 2024– en una convocatoria que certifica la relevancia social de la cita. La noche cerró así una conmemoración histórica en la que la literatura y la vida pública volvieron a darse la mano bajo el respaldo de la Corona y el empuje de la industria editorial.