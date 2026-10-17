Las imágenes de Juan Carlos I en su nueva visita a Sanxenxo

El rey emérito Juan Carlos I ha vuelto este sábado a la ría de Pontevedra para seguir desde una embarcación de paseo las regatas de la sexta serie de la Liga de 6 Metros, en la que el Bribón, su barco, aspira a conservar el primer puesto de la clasificación.

El padre de Felipe VI ha seguido la competición desde el mar, pendiente de la evolución de las embarcaciones participantes y, en particular, del Bribón, que afronta esta nueva cita como líder de la clasificación.

Juan Carlos I ha regresado a Galicia apenas unas semanas después de su última estancia en Sanxenxo, localidad pontevedresa a la que acude habitualmente para participar en las competiciones de vela y reencontrarse con el entorno náutico que se ha convertido en uno de los principales motivos de sus viajes a España.

Juan Carlos a su llegada al puerto deportivo de Sanxenxo este sábado

El emérito llegó el jueves al aeropuerto vigués de Peinador en un vuelo privado procedente de Cascais (Portugal). A su llegada le esperaba Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y amigo personal del monarca, que ejerce de anfitrión durante sus visitas a la localidad.

La estancia coincide con una nueva jornada de competición de la clase 6 Metros, en la que el Bribón tratará de mantener su ventaja frente a sus principales rivales, entre ellos el Alibaba II, de Miguel Lago, y el Titia, de Mauricio Sánchez-Bella, vigente subcampeón del mundo de la categoría.

La anterior visita de Juan Carlos I a Galicia tuvo lugar en septiembre, con motivo de la XI Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster.