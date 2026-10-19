Irene Urdangarin presenta a su nuevo novio, Fernando Echevarría, al rey Juan Carlos

Irene Urdangarin, hija de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, ha acudido este fin de semana a las regatas de Sangenjo, donde ha participado su abuelo, el rey Juan Carlos.

Como suele ser habitual cada vez que Juan Carlos I acude a Sangenjo, amigos y miembros de la familia del Rey acuden a visitarlo para pasar con él el fin de semana, mientras el rey emérito participa en una nueva cita del circuito de la clase 6 Metros, que organiza el Club Náutico de Sangenjo.

En esta ocasión fue Irene, que intentó pasar inadvertida en todo momento, la que acudió a visitarle. Pero de entre todas las imágenes que se produjeron ese día, hubo unas que llamaron la atención. ¿Quién era el joven que compartía una imagen con ella y su abuelo el pasado sábado 17 de octubre y con el que salía de la casa de Pedro Campos el domingo día 18?

Irene Urdangarín y Fernando Echevarría

Ha sido la revista ¡Hola! quien ha puesto nombre y apellido al joven. Se trata de Fernando Echevarría, de 31 años, que trabaja en Londres con el que Irene mantendría una relación desde el pasado mes de mayo; ambos pasaron sus primeras vacaciones juntos en El Puerto de Santa María. La pareja se conoció en el Reino Unido, donde él trabaja y donde la hija pequeña de la infanta Cristina estudia International Hospitality Management (Gestión Internacional de Hostelería) en la Universidad de Oxford Brookes, en Oxford.

Aunque Irene estuvo hace tres semanas en Francia cuando Juan Carlos I recogió el premio Saint-Simon por sus memorias, ha querido aprovechar esta visita a su abuelo para presentarle a su nueva pareja, antes de que las infantas Elena y Cristina, acompañadas de varios de sus hijos, acudan el próximo 5 de enero al 89 cumpleaños del rey emérito.

Desde su ruptura con Juan Urquijo el pasado mes de julio de 2025, a Irene Urdangarin no se le había vuelto a conocer una relación.