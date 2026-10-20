Despliegue de tiaras históricas en Windsor: Kate Middleton brilla ante el sultán de Omán

Con motivo de la visita del sultán de Omán al Reino Unido, visita que no se repetía desde hace 44 años, la Sala de San Jorge del Castillo de Windsor se ha convertido en el escenario del banquete de Estado en honor al sultán Haitham bin Tarik de Omán, que ha sido recibido con todos los honores por parte de Carlos III y la reina Camilla, y al que han asistido 160 invitados.

Desde el pasado mes de marzo, y con motivo de la visita del presidente de Nigeria, el Castillo de Windsor no había vuelto a acoger un evento similar, donde se mezcla la diplomacia, el protocolo, la elegancia y el despliegue de algunas de las mejores piezas del joyero real, como así ha sido.

El sultán de Omán, Carlos III y la reina Camilla durante el banquete de Estado

Antes del inicio del banquete ha tenido lugar el intercambio de condecoraciones de cada país. El rey Carlos III ha concedido al sultán la Orden de la Jarretera, máxima distinción otorgada por un monarca británico, mientras que el sultán Haitham bin Tarik ha otorgado al monarca la Orden de Al Said, al tiempo que la reina Camilla ha sido condecorada con la Orden de Omán de Primera Clase.

Para esta ocasión, la reina Camilla ha lucido un vestido azul medianoche y la tiara de las Niñas de Gran Bretaña e Irlanda, que fue un regalo de bodas para la reina María de Teck en 1893. Es una tiara de diamantes realizada en plata y que se puede dividir en dos partes y cuya primera versión estaba también adornada con 14 perlas. Fue una de las favoritas de la reina Isabel II, que la lució con frecuencia.

La princesa de Gales, vestida de Elie Saab y la riara Cambridge Lover's Knot

La más elegante ha sido la princesa de Gales, que en esta ocasión ha optado por un vestido amarillo de Elie Saab, de silueta fluida con escote en V, frunce en la cintura y mangas vaporosas y capa que se extendía tras ella. Combinó el conjunto con su tiara favorita, la Cambridge Lover's Knot, elaborada con diamantes talla brillante y perlas en forma de lágrima, encargada en 1913 por la reina María a la joyería Garrard. Fue una de las favoritas de la princesa Diana, y su diseño está inspirado en una tiara que había pertenecido a la princesa Augusta de Hesse-Kassel, abuela de la reina María de Teck. Kate Middleton ha completado su estilismo con unos pendientes de la reina Isabel II con una piedra central en forma de pera, pequeños diamantes y dos líneas de piedras redondas de talla baguette combinados con un brazalete de diamantes de la reina María, concebido en su momento como gargantilla y que después de muchos años recuperó la reina madre. También ha lucido la banda y la estrella de la Real Orden Victoriana y la insignia de la Orden Familiar del rey Carlos III.

Mientras tanto, el príncipe Guillermo lucía un frac Windsor, y como condecoraciones, la Orden de la Jarretera y una banda con la Orden de San Jorge.

El menú del banquete de gala ha constado de cigalas escocesas y cangrejo de Cornualles, seguido de faisán de Windsor cocinado en su jugo y col rellena. De postre, han degustado un pastel Alaska individual con ciruela de Balmoral y helado elaborado con miel de la finca de Windsor.