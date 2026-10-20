El contundente mensaje de doña Letizia contra las drogas y las adicciones digitales

La Fundación Fad Juventud cumple 40 años de trayectoria volcada en la protección, formación y sensibilización de los jóvenes. Con motivo de este aniversario, Su Majestad la Reina Letizia, en calidad de presidenta de honor de la entidad, ha querido sumarse a la celebración compartiendo un emotivo y directo mensaje en el que repasa la constante adaptación de la fundación a las cambiantes realidades sociales.

En su alocución, doña Letizia arranca con una posición tajante al defender el "no a las drogas" y la repulsa "al consumo de sustancias que afectan a nuestro cerebro, a nuestras relaciones sociales, a nuestra familia, a nuestro futuro". Sin embargo, la Reina no circunscribe la prevención únicamente a las sustancias estupefacientes tradicionales, sino que amplía el abanico para atajar las problemáticas contemporáneas más complejas de la era digital y social, clamando un rotundo "no al acoso, a la violencia de género, a la ciberviolencia, a las adicciones digitales", al tiempo que contrapone un "sí a cuidar la salud mental".

A lo largo del vídeo, ilustrado con un recorrido histórico por las emblemáticas campañas publicitarias que han impactado en la retina colectiva de varias generaciones, la monarca subraya cómo "Fad Juventud lleva 40 años enganchando a la vida y lo ha hecho de forma directa y explícita, con mensajes a veces agresivos". En este sentido, sitúa "la información, el diálogo y la educación como herramientas fundamentales para tomar decisiones responsables" y para recordar a la ciudadanía "que prevenir es vivir".

Analizando la evolución del panorama social, doña Letizia señala cómo la institución ha sabido amoldarse a los tiempos modernos, al subrayar que "Fad Juventud se ha tenido que ir adaptando a una sociedad distinta, con riesgos menos visibles y quizá, por ello, más difíciles de detectar como el acoso, la violencia y la manipulación digital". Esta transformación se traduce en un cambio profundo de enfoque estratégico, donde la fundación "ha pasado de prohibir a concienciar, a darles a los jóvenes el volante, a poner en el centro sus emociones", convencida de que "entender sus emociones evitará confundir cada trazo con un problema".

En el tramo final de su discurso, la Reina expresa su gratitud a Fad Juventud por estas cuatro décadas de labor ininterrumpida y felicita "a todos los que durante este tiempo habéis colaborado de forma desinteresada en todas sus campañas". Doña Letizia concluye su felicitación recordando que el desafío de "construir una sociedad sana y saludable en todos los sentidos" y conseguirlo con éxito "es responsabilidad de todos".

La difusión del mensaje ha contado con el respaldo de la Casa de S.M. el Rey, desde donde se ha querido reconocer "la labor sensibilizadora de esta fundación en su 40.º aniversario", al tiempo que se agradece su esfuerzo continuado por "construir y garantizar entornos seguros para los jóvenes, con la información, el diálogo y la educación como herramientas fundamentales".

La Reina, presidenta de honor de Fad Juventud, reconoce la labor sensibilizadora de esta fundación en su 40.º aniversario. Gracias por todos estos años trabajando para construir y garantizar entornos seguros para los jóvenes, con la información, el diálogo y la educación como… — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 20, 2026

Por su parte, desde Fad Juventud han recibido estas palabras con gran entusiasmo y gratitud, destacando que el reconocimiento de la Reina pone en valor "uno de nuestros mayores pilares: nuestras campañas de sensibilización".

Seguimos recibiendo felicitaciones por nuestro 40.º aniversario, y la de hoy es muy especial 🩵 Su Majestad la Reina Doña Letizia, presidenta de honor de Fad Juventud, nos ha trasladado su enhorabuena por estos 40 años en un emotivo vídeo. Y lo hace poniendo en valor uno de… pic.twitter.com/pXOizeDjEJ — Fad Juventud (@FadJuventud) October 20, 2026

Tras recordar que sus mensajes "han llegado a millones de personas a lo largo de varias generaciones", la fundación ha querido transmitir sus "más sinceras gracias" a Su Majestad, reafirmando el compromiso colectivo de "seguir construyendo juntos una sociedad sana y saludable".