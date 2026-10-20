El enésimo pulso del príncipe Harry a los Windsor: "Yo quiero solucionarlo, pero hay quienes no quieren"

El príncipe Harry ha roto su silencio en una entrevista que forma parte de 'One More Question', conducida por el editor Zach Baron para la revista GQ.

Una entrevista que fue grabada a finales de septiembre en Nueva York, cuando Harry visitó la ciudad, donde aborda el duelo por el fallecimiento de su madre, su regreso a Inglaterra el pasado mes de agosto junto a Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, y su relación actual con su familia, su hermano, y los problemas con su padre, el rey Carlos III, sin duda uno de los temas que ha causado mayor interés en esta entrevista tan inusual.

El duque de Sussex asegura que "desea solucionar el conflicto familiar" dejando entrever sin nombres, aunque se puede imaginar quienes son los destinatarios, que no todos en su entorno comparten esa voluntad. "Con todo lo que pasa en el mundo, lo más importante es reconciliarse. Esa es la clave". "Yo quiero solucionarlo, pero hay quienes no quieren. Claro que quiero…", afirmó. Asimismo, reconoce que, aunque las cicatrices permanecen, cambiar la percepción del pasado y soltarlo es esencial para avanzar. Las cicatrices son para siempre, pero dejar ir es algo a lo que animaría a todo el mundo".

El príncipe Harry también ha hablado de su nueva etapa en Reino Unido, y que su actitud hacia el país ha cambiado tras haber podido hablar abiertamente de lo vivido y concienciar sobre ello. "Nuestra actitud ha cambiado. Se han librado algunas batallas que eran necesarias y, con suerte, podremos poner punto final. Hay partes del pasado que estoy seguro de que a todos -yo, mi familia y parte de la familia británica- nos gustaría pasar página".

En la extensa entrevista, que también se centró en la salud mental y su duelo por la pérdida de su madre, Harry también insistió en que no quería un trato preferencial simplemente porque Él es de la realeza. "Desde luego, no quiero compasión. Eso ya quedó atrás. ¿Por qué? Porque soy un príncipe. Tengo una red de apoyo a mi alrededor, he probado diferentes tipos de terapia y me he esforzado mucho. Me pregunto dónde estaría si no lo hubiera hecho. La situación sería muy diferente".

También hay una parte más emotiva dedicada a la pérdida de la princesa Diana, fallecida el 31 de agosto de 1997 cuando Harry tenía 12 años. Admitió que de joven intentaba "suprimir la tristeza" saliendo con sus amigos, un comportamiento que, reconoce, alimentaba el interés de la prensa. "Claro que ya no voy ebrio a las discotecas, ¿es eso lo que se espera de mí? Eso era entretenimiento para muchos, sobre todo para la prensa… ¿Trataba a veces de suprimir la tristeza de haber perdido a mi madre? Sí. ¿Era siempre consciente de ello? Claro que no", confesó, asegurando que el dolor se ha transformado en fuerza. "Me encanta saber que ahora soy capaz de llevar el recuerdo de mi madre conmigo y con mi trabajo, más que sea algo que me agarre o me hunda en la pena", explicó.

Diana sigue estando muy presente en su vida y que mantiene una conexión espiritual con ella. "Pienso todos los días en mi madre. Es un pensamiento rápido, un: 'Te echo de menos'. Me pregunto: ¿y si siguiese en el mundo? ¿Cómo sería? ¿Y mi familia?". "Aún mantengo una conexión con ella y sigo sintiendo su energía en determinados momentos y en ciertas etapas de mi vida".

En la entrevista comentó que su tiempo en el ejército británico le había dado estabilidad, y que también había sido una vía de escape de sus problemas. "Diez años en el ejército realmente me dieron estabilidad, me proporcionaron un conjunto de habilidades específicas, y me dieron un conjunto de valores por los que me regiré el resto de mi vida. Fue una vía de escape para mí. Estaba huyendo de algo. Y estar en el ejército me brindó la distracción perfecta."

Horas después de que se publicara la entrevista, un portavoz de los duques de Sussex insistió en que el comentario sobre su familia no iba dirigido a su hermano mayor, el príncipe de Gales, mientras aumentaban las especulaciones sobre a quién se refería Harry.