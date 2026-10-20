Mary de Dinamarca recupera una tiara histórica en la primera cena de Estado del príncipe Christian

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca fueron anfitriones de una cena de Estado en el Palacio de Christiansborg con motivo de la visita oficial del presidente de Vietnam, Tô Lâm, y su esposa, Ngô Phương Ly, en el marco de los 55 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. La noche tuvo un protagonista añadido: el príncipe Christian, que evidencia el peso institucional que comienza a asumir dentro de la Corona danesa.

El príncipe Christian de Dinamarca

Era la primera vez que el primogénito de los reyes asistía a una cena de Estado ofrecida a un mandatario extranjero, aunque ya era un rostro habitual de las cenas de Año Nuevo y había representado a la Corona en otras citas de la realeza europea. La Casa Real anunció su presencia a solo dos días de su 21 cumpleaños.

Para este debut, Christian lució el uniforme de gala rojo de la Guardia Real, el mismo que ya había llevado en los retratos oficiales difundidos el 15 de octubre. También lució la Gran Cruz de la Orden del Dannebrog, que su padre le concedió con motivo de su 21 cumpleaños. Es además alférez y jefe de pelotón en esa unidad, que rindió honores a la comitiva vietnamita a su llegada al aeropuerto.

Entre los pequeños momentos de la velada, las imágenes captaron al príncipe ofreciendo su mano a los invitados antes de que comenzara el banquete, en un gesto de cercanía con los visitantes. También fue evidente la complicidad entre madre e hijo, con gestos de cariño del joven príncipe hacia su madre.

El vestuario de la reina Mary: reciclaje de lujo

Cena de gala en Dinamarca

La reina Mary apostó por el reciclaje para dar todo el protagonismo a la tiara que había elegido. Lució un vestido azul profundo del diseñador danés Jesper Høvring, con la parte superior de lentejuelas y escote asimétrico, que estrenó en los premios Bambi de 2014. Esta vez lo combinó con una falda larga de terciopelo azul oscuro que ya había llevado en la recepción de Año Nuevo de este año. Es la cuarta reinvención de la pieza: en 2016 la usó bajo un vestido de terciopelo y en 2024 con una falda de satén de Oscar de la Renta, en la visita de la presidenta de Islandia. Completó el conjunto con pendientes a juego, la banda azul celeste, las condecoraciones y un pequeño bolso de mano en tono azul.

Detalle de la tiara de 1898 recuperada por la reina Mary

Pero, sin duda, la gran protagonista fue la tiara que lució. La pieza histórica recuperada fue una tiara de zafiros y diamantes que data de 1898, cuando Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin la recibió como regalo de boda de los zares Nicolás II y su esposa, con motivo de su matrimonio con el entonces príncipe Christian, futuro Cristián X de Dinamarca. En 1933 pasó a otra rama familiar, ya que la heredó la princesa Carolina Matilde al casarse con el príncipe Knud, y después su hijo, el conde Christian de Rosenborg, la dejó a sus hijas Josephine, Camilla y Feodora, que la vendieron en subasta en 2018 por casi 300.000 euros a un comprador anónimo.

En 2024 la Colección Real la recuperó y la reina Mary participó en su rediseño junto a los diseñadores Diana Holstein y Hanan Emquies. La tiara es convertible, ya que puede llevarse como tiara, collar o broche. El zafiro central de la pieza original descansa ahora sobre la muñeca de la reina.