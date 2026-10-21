Leonor asume más protagonismo en los premios Princesa de Asturias aunque el Rey sigue manteniendo su discurso

Durante su intervención final en la entrega de los premios Princesa de Asturias de 2025, Felipe VI adelantó que llevaba 44 años hablando desde el Teatro Campoamor de Oviedo y que le correspondía "ir cediéndole ya este espacio" a su hija, y que la Princesa había dado "nuevas pruebas de madurez y sensibilidad" con "un papel más activo en la vida pública. En consecuencia, me corresponde, creo yo, ir cediéndole ya este espacio, como Heredera de la Corona y como presidenta de honor de la Fundación desde hace once años", añadió. En esa misma intervención, Felipe VI recalcó que "su intención firme" era mantenerse vinculado a los premios, a la Fundación y a Asturias, "una tierra querida de la que no puedo concebir (y menos la Reina) estar lejos. Es tanto el afecto que recibimos, son tantos los recuerdos y vivencias, que veo difícil corresponder justamente. Pero ya saben en la Fundación, y lo sabe Leonor, que presente o no, estaré siempre comprometido con sus objetivos, sus valores y su futuro".

De momento, y aunque el Rey no puso una fecha para dar dicho paso, dicho relevo no tendrá lugar en la ceremonia de entrega de los galardones de 2026 que se celebra este viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo. Para esta nueva edición, se seguirá con el mismo formato que en los últimos siete años, con los discursos de la princesa de Asturias y el discurso final para Felipe VI, que en esta edición será el número 45. Como viene haciendo desde 2024, la princesa Leonor será la encargada de hacer el elogio a los premiados mediante su discurso, y despedirá el acto convocando formalmente la edición del próximo año de los premios. Queda por ver si el monarca querrá tener algún tipo de gesto con su hija a lo largo de la entrega de los premios, como ya tuvo en 2024, cediendo el testigo de la convocatoria de los premios, o en 2025, cuando la princesa Leonor fue la única en intervenir en Valdesoto, una parroquia perteneciente al concejo de Siero, durante la entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias.

Sobre este posible paso se ha manifestado Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, en una entrevista con La Nueva España, quien, además de no atreverse a "hacer pronósticos", remarcó que no es una decisión que pertenezca a la organización. "La presencia de la Princesa y su participación progresivamente más intensa la han ido decidiendo sus padres, con el ritmo que han considerado adecuado. Es un proceso progresivo, tranquilo, que marca la continuidad institucional. En su momento lo sabremos".

En 2026, la princesa Leonor asumirá una nueva responsabilidad en solitario cuando reciba en audiencia a los ocho galardonados con los premios que llevan su nombre, que se celebra tradicionalmente en el Hotel de la Reconquista, y que son Patti Smith (Premio Princesa de Asturias de las Artes), Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades), David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica), la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional), Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales), Leo Messi (Deportes), Julian Barnes (Letras) y Christina Koch (Concordia).

Asimismo, y junto con su hermana, la infanta Sofía, recibirá a los galardonados con el premio Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo. Posteriormente, recibirán, ya junto con los Reyes, a las personas que han sido reconocidas con la Medalla de Asturias, los títulos de Hijos Predilectos o Hijos Adoptivos del Principado, así como a los miembros del jurado y miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias.