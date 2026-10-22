Letizia, Leonor y Sofía marcan estilo en el concierto de los Premios Princesa de Asturias

Don Felipe y doña Letizia, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, han presidido el XXXIV Concierto Premios Princesa de Asturias que ha tenido lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Un concierto organizado por la Fundación Princesa de Asturias, en colaboración con la Fundación Cajastur, una cita cultural de referencia con la que se da el pistoletazo de salida a una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias 2026.

Un concierto que este año se ha dedicado a la figura del compositor Felix Mendelssohn que ha corrido a cargo de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y del Coro de la Fundación, y que han interpretado una selección de movimientos de la Sinfonía n.º 2 en Si bemol mayor, Op. 52, Lobgesang (Canto de alabanza), bajo la dirección del titular de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, el maestro Nuno Coelho, acompañados de las sopranos Sylvia Schwartz y Pilar Alva-Martín y del tenor Santiago Ballerini. La obra, escrita para conmemorar la invención de la imprenta de Gutenberg (en su cuarto centenario), combina una sinfonía inicial y una extensa sección coral.

La reina Letizia con el top de Elie Saab para H&M más viral y pendienets de esmeraldas de Tous

Para esta ocasión la reina Letizia ha estrenado un top en color verde botella con manga capa de la nueva colección que ha diseñado Elie Saab para HM, que ha combinado con unos pantalones negros de Carolina Herrera. Sobre los complementos, ha elegido unos salones negros de Massimo Dutti, clutch negro, pendientes de esmeraldas de Tous, y su inseparable anillo de Coreterno.

La princesa Leonor ha recurrido a un traje de chaqueta en color negro, formado por una chaqueta con cinturón y pantalón palazzo satinado. Además, ha elegido unos pendientes de aros de la reina Letizia y una pulsera plateada en su muñeca izquierda, con formas irregulares y relieves, y el colgante en forma de corazón que recibió el año pasado durante su visita a Sant Martí Vell, de Elsa Peretti para Tiffany & Co, con motivo de las actividades relacionadas con los Premios de la Fundación Princesa de Girona.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en el concierto de los Premios Princesa de Asturias

La infanta Sofía se ha decantado por un vestido en azul noche, con la parte superior con tirantes anchos, de corte recto, y tres volantes superpuestos en la falda que aportan movimiento de una de sus marcas favoritas, Miphai. Asimismo, la infanta ha optado por lucir unas sandalias de charol destalonadas de tacón en azul marino. Entre los complementos, lo más destacable ha sido la pulsera dorada de Parfois y el anillo de Karen Hallam, que pertenece a doña Letizia.