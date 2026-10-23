De la elegancia de la princesa Leonor al vestido "sostenible" de la reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias
El Teatro Campoamor de Oviedo ha sido testigo, un año más, de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026. Una ceremonia donde la princesa Leonor ha hecho un guiño a su abuela, la reina Sofía y la reina Letizia con un vestido sostenible.
La reina Sofía, la princesa Leonor , Felipe Vi, la reina Letizia y la infanta Sofía a su llegada al Teatro Campoamor.
La Familia Real escuchando el Himno Nacional antes de comenzar una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias 2026.
La Reina ha llevado un vestido negro sostenible, confeccionado con PYRATE cric lyocell 3, un material que se obtiene de combinar celulosa procedente de tejidos recuperados y pulpa de madera.
La princesa Leonor con un vestido en color frambuesa y clutch del mismo color
La infanta Sofía con vestido azul de gasa y capa de color azul marino.
La princesa Leonor ha lucido por primera vez unos pendientes de la reina Sofía. Se trata de unos pendientes que la reina Federica regaló a la reina Sofía con motivo de su boda.
La reina Sofía, con un conjunto dos piezas en color marfil, no ha faltado a ninguna edición de los Premios desde hace 45 años.
La reina Sofía, muy elegante con un dos piezas, ha seguido la ceremonia desde el palco de honor del Teatro Campoamor
La Princesa Leonor y la Infanta Sofía saludando a su abuela, Paloma Rocasolano durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 en el Teatro Campoamor.
Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia, ha optado por un conjunto de falda y chaqueta de manga hasta el codo en tweed de colro azul celeste, y bolso combinado con unos salones destalonados en color azul eléctrico.
Nuria March, muy elegante con un total look de Chanel, formado por conjunto de falda y chaqueta y bolso.
Miguel Indurain, Premio Príncipe de Asturias del Deporte 1992, ha acudido acompañado de su hija Ana Indurain López de Goicoechea
El exfutbolista Santi Cazorla ha acudido acompañado de su esposa, Úrsula Santirso, que ha optado por un vestido negro rematado por un fino cinturón de charol.
Gloria Lomana con un vestido negro largo, rematado por volantes
Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026
Antonella Rocuzzo mujer de Leo Messi, que ha elegido un vestido negro, desde el palco del Teatro Campoamor