Demoledor comunicado de Meghan Markle tras la detención de su padre: "Es repugnante"

Meghan Markle ha decidido romper públicamente su silencio ante una de las situaciones personales y familiares más delicadas a las que se ha enfrentado. La duquesa de Sussex se ha pronunciado pocas horas después de que saliera a la luz que su progenitor, Thomas Markle, está siendo investigado por las autoridades tras ser acusado de poseer presunto material de pornografía infantil.

La controversia ha vuelto a poner bajo el foco mediático la distante relación que la esposa del príncipe Harry mantiene con su padre desde hace años. A través de sus palabras, la duquesa ha querido aclarar de manera directa el motivo exacto por el cual decidió cortar todo contacto con él y apartarlo por completo de la vida de sus dos hijos, Archie y Lilibet.

La reacción de Meghan Markle y el motivo del distanciamiento

En una nota de prensa oficial difundida a diversos medios de comunicación, la duquesa de Sussex ha manifestado su conmoción ante los hechos y ha subrayado que su mayor preocupación en estos momentos son los menores que hayan podido verse afectados.

Además, la nuera del rey Carlos III ha revelado un dato clave: en el año 2018 ya tuvo conocimiento de que se estaba llevando a cabo una investigación en torno a la figura de su padre, tras recibir una notificación sobre acusaciones de extrema gravedad. Meghan ha remarcado que el alejamiento de su progenitor, a quien ni siquiera invitó a su enlace matrimonial con el príncipe Harry en mayo de ese mismo año, respondió desde el primer momento a la necesidad imperiosa de resguardar a su entorno familiar.

En el texto remitido a la prensa, la duquesa expresa lo siguiente: "Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con todos los niños que pudieran haber sufrido algún daño". A continuación, explica el momento en que descubrió la existencia de las acusaciones: "En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana de Londres y a la unidad de Protección Especializada de la Familia Real. Después, esa carta me fue remitida. En ella se formulaban acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre, y me aseguraron que se estaban investigando".

Asimismo, Meghan hace hincapié en las razones que la llevaron a apartar a Thomas Markle de la vida de sus nietos: "Espero que ahora se pueda entender que, a pesar de las distorsiones que algunos medios de comunicación han difundido a lo largo de los años, el distanciamiento con mi padre y mi decisión de no permitir que tenga contacto con nuestros hijos obedecen a una única razón: protegerlos. Confiaba en que las autoridades estuvieran haciendo lo mismo para proteger a otras familias".

Para concluir su escrito, la esposa del príncipe Harry reafirma su postura sobre el caso: "Aunque la magnitud de lo que ahora ha salido a la luz resulta más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi deseo es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes".

El origen de la denuncia

Las informaciones sobre la investigación se dieron a conocer a raíz de la denuncia interpuesta por el propio hijo de Thomas Markle y hermanastro de la duquesa, Thomas Markle Jr. Según lo publicado por el tabloide británico The Sun, el hallazgo de dicho material ilícito se produjo en la residencia que su padre posee en la localidad de Cebú, en Filipinas.

Thomas Markle Jr., de 60 años, explicó que mientras buscaba un teléfono móvil antiguo para el padre de su pareja entre varias cajas almacenadas en la vivienda, localizó material sospechoso. Tras este primer hallazgo, decidió revisar a fondo otros objetos personales y soportes informáticos acompañado por un técnico especializado, encontrando un volumen todavía mayor de archivos que mostrarían presuntos abusos a menores. Al comprobar el contenido, declaró: "Lo que vi me revolvió el estómago".

Ante el descubrimiento, el hermanastro de la duquesa puso el caso de inmediato en conocimiento de las autoridades competentes y contactó con organismos de investigación de Estados Unidos, entre ellos el FBI, para remitir las pruebas recopiladas.

La defensa de Thomas Markle

Por su parte, Thomas Markle ha rechazado de forma tajante todas las imputaciones vertidas en su contra. Según ha recogido el diario The Independent, el padre de la duquesa de Sussex se ha referido a las declaraciones de su hijo definiéndolas como "mentiras repugnantes".

Del mismo modo, su otra hija, Samantha Markle, ha salido públicamente en defensa de su progenitor, manifestando que las acusaciones planteadas carecen completamente de fundamento. El caso continúa actualmente en manos de las autoridades para determinar el alcance de las investigaciones.