El tierno gesto entre Leonor y doña Sofía tras estrenar los pendientes de rubíes que le regaló la reina Federica

La octava presencia de la princesa Leonor en la gala de los Premios Princesa de Asturias ha dejado un titular de calado institucional, tras pronunciar un firme discurso en el que alertó contra el "desencanto social" y el populismo para reivindicar el rigor democrático. Sin embargo, en el plano visual e histórico, el verdadero impacto de la velada en el Teatro Campoamor se ha concentrado en que, por primera vez, la heredera ha lucido los legendarios pendientes de rubíes y diamantes que la reina Federica de Grecia regaló a su hija, la reina Sofía. Unas joyas que han protagonizado un gesto de complicidad entre abuela y nieta al finalizar los Premios.

Se trata de unas piezas de un valor patrimonial y sentimental incalculable. Los pendientes fueron un obsequio directo de la reina Federica con motivo de la boda de doña Sofía con el rey Juan Carlos I. Aunque habitualmente se han combinado con el famoso aderezo Niarchos —el célebre conjunto de la casa Van Cleef & Arpels regalado por el armador griego Stavros Niarchos—, los pendientes contaban con origen propio y se convirtieron rápidamente en una de las joyas preferidas de la reina emérita.

Con ellos, doña Sofía acudió a algunas de las citas más determinantes de su vida pública, desde la misa de entronización en 1975 o visitas de Estado a Estados Unidos, hasta acontecimientos más recientes como la boda de los reyes de Jordania en 2023. Sorprendentemente, estas valiosas piezas no han pasado jamás por el vestidor de la reina Letizia, saltando de manera directa del cofre personal de la abuela al de su nieta.

Un diseño de Hannibal Laguna para realzar las gemas

El peso simbólico de las gemas ha encontrado el acompañamiento perfecto en su vestuario. Alejándose de las tonalidades oscuras de ediciones pasadas, Leonor ha apostado por un vestido en color burgundy —burdeos— con acabado tornasolado, cuyo tejido cambiaba de matiz ante los focos para hacer resaltar todavía más los destellos de los rubíes birmanos.

El diseño, denominado modelo Filipalis, pertenece a la línea de prêt-à-porter de la casa Hannibal Laguna. No es la primera vez que la princesa recurre a la firma española, pero el protagonismo que cobran las joyas en esta ocasión confirma la voluntad de la heredera de construir una imagen de gala sólida, madura y profundamente vinculada a la tradición dinástica.

El tierno gesto de complicidad entre abuela y nieta

El valor afectivo de esta elección ha dejado, además, uno de los momentos más entrañables y espontáneos de la jornada. Al término de la ceremonia, doña Sofía se ha acercado a su nieta para felicitarla y estrecharla en un cariñoso abrazo. En ese instante de complicidad familiar, la princesa Leonor no ha dudado en llevarse la mano al rostro y señalarle sonriente sus orejas, mostrándole a su abuela los pendientes de su juventud en un tierno guiño que ha dejado patente la especial conexión entre ambas.